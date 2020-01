“Queremos ascender”, el objetivo de Valdez

El delantero, José Luis Valdez, asegura que el objetivo del equipo es el ascenso. Se trata del primero de los tres refuerzos de Talleres de Remedios de Escalada. El plantel se prepara para el debut de la semana próxima ante Tristán Suárez.

En cuanto a los objetivos del grupo, ya charlados con el entrenador Rodolfo Della Picca, dejó en claro que el ascenso es lo primordial. “Queremos ascender derecho o entrar al Reducido para poder ascender de una u otra manera”, planteó.

“Tenía muchas ganas de estar acá”, admitió en diálogo con Info Región. “Tuve una muy buena bienvenida, todos los chicos me trataron muy bien y me integraron al grupo muy rápido”, contó. Aseguró que se encontró con un club “muy ordenado” y “muy lindo”. “Los dirigentes me trataron muy bien desde el primer momento y estoy contento de haberme sumado a Talleres”, subrayó.

Expectativas personales

“Espero jugar la mayor cantidad de partidos posible y sumar muchos goles”, adelantó en cuanto las expectativas a nivel personal.

Váldez llegó desde Quilmes y estará a préstamo por un año y medio en Escalada. Registra un paso por las inferiores del Cervecero, donde fue un goleador destacado, y también había sido convocado por la Sub 15 y la Sub 17 de la Selección Nacional. ¿Qué puede aportar al equipo? “Mi experiencia en Primera División” y “la mayor cantidad de goles”, dijo.

Lo que viene

Con Valdez y Ramiro Cáseres para la delantera y Fabián Montserrat para el mediocampo, Talleres ya sumó las tres incorporaciones permitidas para arrancar este campeonato de la mejor manera.

El equipo ultima detalles para lo que será la presentación del martes próximo ante Tristán Suárez. Viene de disputar varios amisotsos, el último ante la reserva de Banfield, en pos de pulir los movimientos en el campo de juego.

Adrián Maidana arrastra una pubalgia; mientras que Ramiro Echeverría tiene una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo, y Luciano Arcuri, un traumatismo en la zona lumbar.

Actualmente, Talleres se encuentra clasificado al Reducido, por haber terminado cuarto en la tabla general, y sueña con la posibilidad de ascender. Con ese objetivo, el conjunto dirigido por Della Picca saldrá a buscar los tres puntos cuando enfrente a Tristán Suárez, el próximo martes en Timote y Castro.