Moyano se sumó a las críticas por la designación de Macri en la FIFA

El presidente de Independiente, Hugo Moyano, se sumó a las críticas a la designación de Mauricio Macri como presidente de la Fundación FIFA. “Es faltarle el respeto al pueblo argentino”, consideró.

“Es faltarle el respeto al pueblo argentino, al pueblo futbolístico, nombrar a una persona que ha sido prácticamente repudiada en las urnas, con todo el desastre que hizo en el país. Premiarlo no tiene sentido común”, señaló.

Calificó, en sintonía con Marcelo Tinelli y Rodolfo D´Onofrio, de “lamentable” la designación, y lamentó que “estas instituciones internacionales, en muchos casos, actúan de esta forma, sin pedir la opinión de quienes conocemos la situación de cada uno de los hombres de este país”.

Ayer, Rodolfo D’Onofrio, presidente de River Plate, y Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo, tildaron de “lamentable” el nombramiento. También hubo expresiones de rechazo por parte de la AFA y la Superliga.

Por otro lado, el ex mandatario cosechó respaldos por su designación en la organización sin fines de lucro de la FIFA: la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y los ex ministros Pablo Avelluto y Patricia Bullrich, fueron algunos de los que celebraron la decisión del suizo Infantino.