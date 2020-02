Las Taladritas comienzan una nueva jornada en la Primera B

El fútbol femenino de Banfield ya piensa en su próximo desafío en la Primera B, cuando reciba este martes a Luján, desde las 17 hs, por la décima sexta fecha del torneo. Las comandas por Indiana Fernández tendrán solo dos días de descanso, luego de cosechar una victoria ante All Boys el pasado fin de semana.

Para este encuentro, las Taladritas aspiran extender su buen andar en la segunda división del femenino de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Desde su retorno a la competencia, cosecharon dos victorias en fila, que las mantiene en la quinta posición de la tabla.

Banfield es uno de los puntos fuertes del torneo, ya que acumula nueve victorias, sobre tres empates y dos derrotas. En el caso de mantener el gran presente, concluirán la Fase Clasificatoria dentro de los once equipos que pelearán el ascenso a la Primera A.

Cómo llegan

Tras vencer por la mínima a All Boys, con un gol de Natalia Rea, las Taladritas superaron nuevamente a un rival directo en los primeros puestos de la tabla. Sin embargo, en está ocasión se medirán ante un equipo que se encuentra varios lugares por debajo.

Luján llega de igualar 2-2 ante Liniers en la fecha 15, y no pudo separarse de la décima posición del torneo. Si bien por el momento se ubica dentro de la Zona Campeonato con 19 puntos, once menos que Banfield, no podrá dejar pasar la chance de sumar las tres unidades y así separarse de sus competidores.

Asimismo, las del Sur se distancian por nueve puntos de la cima de la tabla y en pos de su objetivo, también buscan seguir escalando posiciones. Vale destacar que sumada la victoria del regreso ante Deportivo Español y el cierre del último año, alcanzaron ya su octavo partido sin conocer la derrota.

Las inferiores

La disciplina sigue en auge en el mundo de Banfield. Luego de haber sumado un equipo al torneo de la reserva, el club sorprendió con la incorporación de las inferiores al fútbol femenino. Anteriormente, la entrenadora junto a la Comisión Directiva estuvieron realizando pruebas de jugadoras en los distritos de Lomas y Guernica.

“La captación y las pruebas las vamos a estar haciendo todo el año, siempre pensando en reforzar al equipo y viendo a chicas de distintas zonas”, había anticipado Fernández, en diálogo con Info Región. Mientras que desde la categoría 2002 a 2007, comenzarán a funcionar los entrenamientos el lunes 10 de febrero.