Solá busca recomponer el diálogo con Brasil

El canciller Felipe Solá viajó anoche a Brasil con la misión de recomponer el diálogo con las autoridades de ese país, teniendo como eje la importancia del vínculo en materia económica.

Solá iniciará este miércoles una visita oficial a Brasil, que incluye una reunión bilateral con su colega de Brasil, Ernesto Araújo y la posibilidad de un encuentro de máximo nivel con el presidente Jair Bolsonaro.

Solá partió anoche rumbo a Brasilia acompañado por una comitiva integrada por el embajador designado en ese país, Daniel Scioli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el secretario de Comercio Exterior, Jorge Neme; y la subsecretaria del Mercosur, Marilita Squeff.Solá estará acompañado también por el vicecanciller Pablo Tettamanti; y su jefe de Gabinete, Guillermo Cháves.

“La ideología nunca debe ser un obstáculo para el diálogo entre los países”, había asegurado el pasado lunes Solá ante diputados del Parlasur en el Palacio San Martín, y afirmó que es indispensable trabajar en conjunto para luego poder avanzar unidos hacia el resto del mundo.

Ese mismo día, el presidente Alberto Fernández aseguró que “el vínculo con Brasil es uno que la Argentina no puede soslayar”, e insistió con que ambos países “no pueden llevarse mal”.

Vale recordar que Bolsonaro no asistió a la asunción de Fernández y manifestó un claro apoyo al ex presidente Mauricio Macri. “Hice fuerza por el otro, pero ya que ganó (Fernández) hay que seguir adelante. De mi parte no hay ninguna represalia. Espero que ellos sigan haciendo una política con nosotros, una política semejante a la que Macri hizo hasta el momento”, afirmaba en noviembre del año pasado.