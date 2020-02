Avellaneda: Para Vera las diferencias en seguridad entre Nación y Provincia “son matices”

El concejal por el Frente de Todos de Avellaneda Pablo Vera se refirió a las diferencias evidencias entre la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, y su par bonaerense Sergio Berni y consideró que son “matices” ante una problemática multicausal. Además, renovó las críticas contra lo que fue la gestión de María Eugenia Vidal.

“La inseguridad es un problema multicausal y puede haber distintas interpretaciones sobre cómo abordarla. No me preocupa que haya matices, es un tema que lleva un tiempo de debate para no tener cuestiones improvisadas”, afirmó el edil en diálogo con Info Región. De todas maneras, reconoció que “en la práctica, es algo a resolver en el corto plazo porque a la gente le preocupa y votó para eso”.

Cantidad de efectivos

En este marco, renovó las críticas a la gestión de la ex gobernadora Vidal por “discriminar a Avellaneda a la hora de otorgar tanto recursos humanos como físicos”.

“Entre 2016 y 2019 Lomas recibió 194 patrulleros, Lanús 108 y Avellaneda solamente 49. Si a eso le sumás que el municipio tiene que controlar seis accesos a la Capital Federal, y que nosotros tenemos seis estadios de fútbol contra los tres de los otros distritos, tenés una situación totalmente desfavorable”, puntualizó el concejal.

Siguiendo esa línea, aseguró que “según los informes del departamento policial así como también de la procuración general de la provincia, en los últimos cuatro años se recrudeció el delito”.

“Estos temas que son complejos y tienen que ser manejados con datos precisos porque sino se confunde a la población. Algo que me preocupa es que noté en muchas declaraciones de concejales de Juntos por el Cambio que desconocen absolutamente cómo funciona el sistema estadístico y de criminalidad de la provincia de Buenos Aires. Si tuvieran alguna idea, tendrían que decir desde donde dan los datos de los que hablan”, disparó.

Reunión entre Álvarez y Ferraresi

Por último, el concejal sostuvo que le pareció “valiosa” la reunión entre el intendente Jorge Ferraresi y Baldomero “Cacho” Álvarez ya que “son las dos personas que a lo largo de la historia fueron durante más tiempo intendentes de Avellaneda”.

“Hay un conocimiento y una experiencia acumulada y me parece bien que se intercambien opiniones. Desconozco el tenor de las cuestiones particulares que tuvieron porque no estuve, pero en principio me parece bien”, concluyó.