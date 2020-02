Avellaneda: El FR apunta al trabajo en conjunto entre municipios en seguridad

El concejal por el Frente de Todos de Avellaneda Armando Bertolotto renovó las críticas a lo que fue la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal en materia de seguridad al subrayar que al municipio le mandaron pocos efectivos policiales y salió al cruce de los cuestionamientos de la oposición en el distrito.

“Desde el municipio se destina bastante plata a la seguridad, el problema es que Provincia destinó pocos efectivos en relación con otros municipios. Vidal se encargó de terminar de destruir la Bonaerense y ahora se está haciendo lo que se puede con los pocos medios que dejaron”, afirmó el edil en diálogo con Info Región.

Además, subrayó que para poder tratar el tema de seguridad hay que “realizar un trabajo en conjunto con otros municipios”. “Avellaneda tiene muchas cuadras que limitan con Lanús, con Quilmes, muchos accesos a Capital y no hay barreras naturales como pasa con Tigre. Por lo tanto tiene que haber planes combinados“, evaluó.

Diferencias

Así mismo, el concejal se refirió a las diferencias que evidenciaron la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y su par en la Provincia Sergio Berni, al remarcar que “un gobierno no es un club de amigos y cada uno tiene su estilo“, aunque reconoció que para “lograr un mejor trabajo tendrán que superar algunas diferencias para proceder en conjunto”.

También pidió “cambiar los protocolos y capacitar mejor a la policía” pero aclaró que “hay cuestiones que no se pueden cambiar de un día para otro”. “Además la Justicia tiene que hacer su parte, no puede ser que ante un hecho particular si te toca un juez te larga a los tres días y si te toca otra otro te quiere dar 50 años”, disparó.

Reunión

Por último, se refirió a la reunión que sostuvieron la semana pasada, el intendente Jorge Ferraresi y el ex jefe comunal Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera tras varios años distanciados. Al respecto, Bertolotto deseó que “sea por el bien del peronismo y la gente de Avellaneda y no haya sido por un interés personal“.

“Ellos estaban muy alejados. Confío en que se juntaron porque recapacitaron. Estamos en tiempos muy difíciles y se necesita de todos tirando para el mismo lado”, concluyó el edil massista.