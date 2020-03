Coronavirus: “La situación es un día a día pero el Municipio está preparado”, aseguró Saavedra

El concejal del Frente de Todos por Esteban Echeverría Daniel Saavedra sostuvo que “el Municipio está preparado para afrontar esta situación” que generó el coronavirus tras la confirmación del primer caso en el distrito y consideró “acertadas” las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández.

Esteban Echeverría: Confirmaron el primer caso de coronavirus “La situación es un día a día, pero el Municipio está preparado para afrontar la situación. El Intendente (Fernando Gray) previno sistemas de salud, por sí se da una mayor cantidad de afecciones. Se está trabajando a brazo partido para disminuir lo relacionado con el coronavirus, pero sin descuidar que también el dengue es un problema mortal”, recalcó el edil en diálogo con Info Región. En este sentido, remarcó las fumigaciones que se están realizando por barrios y la desinfección en plazas, transportes o estaciones donde confluye cantidad de gente. Asimismo, explicó que desde la Secretaría de Gobierno también reciben las denuncias “de aquel vecino irresponsable que ha venido de viaje y no ha cumplido la cuarentena”.

“Los poderes policiales y la Municipalidad en todas sus áreas están a disposición de acompañar y trabajar en esta desgracia”, subrayó Saavedra.

En este marco, respaldó los anuncios que hizo el presidente Alberto Fernández: “Las medidas estuvieron muy acertadas, y el mensaje fue muy claro. Esperemos que la población tenga la responsabilidad que nos cabe a cada uno para acompañar a esta gesta que es bastante comprometida”.

Concejo Deliberante

En cuanto a la continuidad del trabajo en el Concejo Deliberante, el edil indicó que por el momento no se oficializó ninguna suspensión. “Las sesiones seguirán siendo la tercera semana del mes. Si tenemos una emergencia, muy seguro que vamos a estar trabajando, por más que a mí me dijeron que me quede en casa por ser población de riesgo”, explicó.

“Tenemos que ser muy responsables porque no solo podemos recibir un contagio, sino también relacionarnos con alguien que tenga la infección y ser transmisores nosotros también”, agregó sobre el rol de los concejales, y enfatizó que “en el Concejo, la trascendencia está en trabajar el coronavirus y el dengue”.