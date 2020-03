Lomas creó una Secretaría de Hábitat: “Es un ataque estructural a la pobreza”

El titular de la flamante Secretaría de Hábitat e Integración Comunitaria, Alfredo Fernández, aseguró que la conformación de este nuevo espacio “es un ataque estructural a la pobreza, luego de cuatro años muy duros para los barrios”.

Llambi sobre la fractura de Juntos por el Cambio: “Solo los unía la ambición de un cargo” Por un lado, el funcionario sostuvo que la Subsecretaría de Hábitat trabajará lo relacionado con las viviendas y entrega de escrituras. “El pedido del Intendente (Martín Insaurralde) es que avancemos fuerte con la regularización dominial que ya se viene fortaleciendo. Después de cuatro años del gobierno anterior, muchas personas quedaron con deudas, entonces es muy importante fortalecer la vivienda familiar que muchas veces es su único patrimonio”, remarcó. En diálogo con Info Región, Fernández consideró que “es muy valioso que el intendente Insaurralde haya tomado esta decisión de darle prioridad a lo comunitario” y remarcó que está ligado a “tener una política de ataque estructural a la pobreza”.

“Dar recursos en la Tarjeta Alimentar es una respuesta a la lucha contra el hambre, pero hay cuestiones estructurales, que tienen que ver con el acceso a los servicios, en qué condiciones está el lugar donde uno está viviendo, si es propietario o no de las tierras, que apuntan a trabajar a mayor escala”, añadió el referente del Movimiento Evita.

A su vez, explicó que la Subsecretaría de Integración Comunitaria que se encuentra Banfield, se encargará de abordar la problemática de adicciones en el distrito. “Está demostrado que la opción no es internar a las personas un mes, para devolverlas curadas a las familias. Desgraciadamente es mucho más complejo y es un tema donde hay que involucrar a todos los actores, a sus familias, sus escuelas, hay que trabajar con toda la comunidad”, enfatizó.

Coronavirus

No obstante, el secretario no dejó pasar el panorama que atraviesa el país en materia de salud y comentó que debieron “reformular el modo de trabajo por la pandemia”, dado que ya los contactos con el vecino son de manera más bilateral. “Es momento de planificar y poner orden a cosas de escribanía que quedaron pendientes, aprovechar para destrabar situaciones”, señaló.

Mientras debatimos las conductas a asumir frente al sarampión, dengue y Coronavirus en @MunicipioLdeZ el Ejecutivo Municipal crea una nueva Secretaria "Hábitat e integración comunitaria" con 2 subsecretarías y varias direcciones. #HayQueCuidarLosRecursosDeLosContribuyentes — Jorge Villalba (@drvillalbajorge) March 17, 2020

En última instancia, salió al cruce del concejal de Juntos por el Cambio Jorge Villalba por las críticas que difundió mediante sus redes contra la creación de la Secretaría: “Salud es una prioridad fundamental y cualquier otro gasto que uno lo confronte, podrá decir que es innecesario. La conformación de esta secretaría ya estaba definida de antemano”.

“Me parece importante que desde Juntos por el Cambio entiendan que la salud es una cuestión prioritaria, porque cuando llegó Alberto Fernández no había Ministerio de Salud. Si ahora tienen esa visión, mejor, y ojala perdure más allá de quién gobierne. Para Insaurralde siempre fue prioridad, hay que recordar que cuando provincia no construyó ningún hospital, él salvó de la quiebra al Hospital de Llavallol”, finalizó.