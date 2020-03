Cuarentena obligatoria en Lomas y Echeverría: Comercios colapsados y policía en las calles

A partir de las cero horas de este viernes comenzó a regir el aislamiento preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, como medida para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19). En este marco, las fuerzas de seguridad implementaron operativos para garantizar el cumplimiento de la cuarentena. “Tratamos de estar en todos lados”, señalaron efectivos policiales a Info Región.

Las primeras postales de la cuarentena obligatoria dan cuenta de largas filas en supermercados, entidades bancarias y farmacias, algunos de los lugares que deberán permanecer abiertos, pero respetando las medidas de prevención. La Policía de la provincia de Buenos Aires realiza controles para evitar, entre otras cosas, que la gente se concentre en un mismo espacio pero -según precisaron- las personas “no colaboran”.

“La gente hace cola pero es imposible que entienda que tiene que tomar distancia de la otra persona, en los hipermercados intentan que no haya más de 20 personas comprando e insisten en que hagan la compran fundamental y se retiren enseguida, pero no es fácil porque la gente no colabora, en ningún sentido”, explicaron desde la Policía de Lomas de Zamora.

En diálogo con Info Región, plantearon que el objetivo es “estar en todos lados”. Los controles policiales se hicieron visibles en las primeras horas del día y en toda la Región. Efectivos a cargo de garantizar el cumplimiento de la cuarentena le rogaron a la gente que colabore y respete las normas de prevención pero “por sobre todas las cosas que trate de no salir a la calle a menos que sea una cuestión de primera necesidad”.

El aislamiento preventivo y obligatorio entró en vigencia a las cero de este viernes. La cuarentena estará vigente hasta el 31 de marzo, inclusive, y prohíbe la circulación de todos los ciudadanos, salvo en casos exceptuados.