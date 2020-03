El gobernador de Jujuy le confió la decisión a los medios locales y pidió que no se difundiera. “Va a explotar Capital y el Conurbano”, aventuró sobre el avance del coronavirus. El video.

El gobernador de Jujuy le confió la decisión a los medios locales y pidió que no se difundiera. “Va a explotar Capital y el Conurbano”, aventuró sobre el avance del coronavirus. El video.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que no permitirán el ingreso de personas que se encuentren en Buenos Aires o el exterior. Aventuró que la situación por el coronavirus (Covid-19) “va a explotar en Capital y el Conurbano”.

“Ya la cortamos”, con esta frase, el mandatario provincial dejaba en claro que Jujuy se cerraría y no podrían ingresar quienes “se quedaron en Córdoba o Buenos Aires”, y apuntó contra “los padres que recién están reaccionando” y consultan a las autoridades para sus hijos puedan volver a su hogar.

No traigo más gente de Buenos Aires

“El que se queda en Buenos Aires ya se queda. No traigo más gente de Buenos Aires”, sentenció Morales en una conferencia de prensa con medios locales, a los que le pidió que no se difundieran sus declaraciones. “Estamos viendo con la Casa de Jujuy que hagan cuarentena en Buenos Aires porque no podemos traer extranjeros ni gente en zona donde va a reventar la situación”, precisó.

Si bien admitió que hay “cientos de llamados y pedidos en la Dirección de Transporte” de personas que quiere regresar a la provincia o tiene familiares que quieren hacerlo, planteó: “Los estamos trayendo acá para que contagien a la familia y nos contagien a todos. La cortamos”.

“Si no cerramos Jujuy, va a haber un crecimiento exponencial como en Buenos Aires. Va a explotar la Capital y el Conurbano, va a ser tremendo”, aventuró el gobernador de Jujuy, al tiempo que puso en duda que la cuarentena obligatoria fuera a extenderse por dos semanas. “No sé si se va a levantar”, deslizó, y puso como ejemplo China, que “lleva tres meses de cuarentena”.

Va a explotar la Capital y el Conurbano, va a ser tremendo

Por otro lado, aseguró que aquellos que viajaron al exterior y no podrán ingresar en su provincia, deberán realizar la cuarentena en Buenos Aires y deberán afrontar sus propios gastos. “Hay 30 mil argentinos que están en el exterior, el Estado los tiene que repatriar pero no van a venir a Jujuy. Si se van al exterior, van a tener plata para pagar la habitación del hotel (en Buenos Aires)”, dijo.

Aclaró que su gobierno invertirá “toda la plata” en armar la mayor cantidad de camas de unidades de terapia intensiva y no en asistir a los que viajaron a otras provincias o el exterior. Pidió tener “conducta” y “disciplina”. “No nos sigan llamando, no vamos a seguir trasladando, la terminamos acá”, sentenció.