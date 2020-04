Lomas: La oposición pide un “alivio impositivo para pymes y comercios afectados”

La presidenta del bloque de Juntos por el Cambio, Silvia Sierra, sostuvo que “las medidas que imponte el Gobierno nacional no alcanzan”.

La presidenta del bloque de Juntos por el Cambio, Silvia Sierra, sostuvo que “las medidas que imponte el Gobierno nacional no alcanzan”.

La titular del bloque lomense de Juntos por el Cambio, Silvia Sierra, consideró que “las medidas que impone el Gobierno nacional no alcanzan”, para remediar la situación de los más afectados por la cuarentena aunque aclaró que “hay que acompañar las decisiones”.

“Hay gente que obligatoriamente sale a trabajar o a buscar recursos para darle de comer a sus hijos. No siempre es el que no entiende, sino el que necesita algo para subsistir. Las medidas que impone el gobierno nacional no alcanzan, ellos lo saben y nosotros lo sabemos, hay que poder generar políticas que acompañen más a estos ciudadanos”, sostuvo la edil en declaraciones a Info Región.

En ese sentido, adelantó que impulsará un proyecto de “alivio impositivo para pymes y comercios afectados” por la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Si bien sostuvo que están “a la espera de lo que pase a nivel nacional”, remarcó: “Desde nuestro espacio también priorizamos la salud, si bien el tema de los impuestos es importante, termina siendo secundario”.

Además, aseguró que “como lo dijo Mauricio Macri y la dirigencia de Juntos por el Cambio, hay que acompañar las decisiones del gobierno”. “Estamos a fin de todo lo que el presidente ha anunciado y trabajando como se puede, en la medida que el municipio nos convoca”, subrayó Sierra.

Controles

Por otra parte, la edil criticó que más allá de los sectores perjudicados, “hay gente que no termina de entender la gravedad de lo que está pasando”. Con el objetivo de controlar este incumplimiento de la cuarentena obligatoria, el Municipio recibió 100 policías bonaerenses que reforzarán las zonas más complicadas.

En última instancia, la presidenta del bloque opositor se distanció de la postura del gobernador Axel Kicillof sobre el cierre de fronteras y sostuvo que “todos los recaudos que se tomen para cuidar al vecino, están bien”.

“Hay algunos cierres que se han hecho para poder individualizar bien quien entra y sale. Me parece perfecto, porque también cuidamos la salud de los trabajadores”, concluyó.