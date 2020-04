Ferreyra respaldó que los Municipios controlen la suba de precios: “Hay que evitar las avivadas”

La titular del bloque FE-UCR de Lomas de Zamora, Sandra Ferreyra, apoyó que el DNU implementado por el Gobierno nacional para otorgarle a los intendentes de facultad de controlar precios para evitar aumentos injustificados. “Me parece perfecto porque te dan más armas para actuar. Es un momento de rigor en donde hay gente que no entiende las normas y el Municipio tiene que hacer que se cumplan”.

En diálogo con Info Región, la edil advirtió que “hay mucha gente que se abusa, tiene precios totalmente diferentes a un supermercado que se encuentra a 600 metros”. “Está bien que a veces la demanda de los productos es alta, pero el municipio tiene que evitar las avivadas”, insistió.

Cruce

Ferreyra, por otra parte, respaldó la campaña de vacunación antigripal llevada a cabo por el Municipio y cuestionó a Juntos por el Cambio al remarcar que “no hay que ser crítico en lo que no corresponde”.

“Estoy contenta por como se está realizando. No pueden pretender que un municipio tan grande vacune a todos en una semana. Tenemos que entenderlo y ser conscientes de no ser críticos en lo que no corresponde. Porque no es un momento donde corresponda cuestionar por cuestionar”, enfatizó.

Cuarentena

Asimismo, consideró “necesario que la cuarentena se flexibilice, porque si la gente no muere de una cosa, va a morir de la otra”. “No se vive con los 10 mil pesos, si o si hay que flexibilizar porque las pequeñas pymes tienen que subsistir, pero hay que organizar el transporte público”, evaluó.

Ferreyra sostuvo que “el Concejo Deliberante tiene que comenzar a trabajar para solucionar estos temas”. “No podemos pedirle que paguen el 100 por ciento de sus impuestos, si sabemos que hay muchos que mantienen el sueldo de sus empleados, todo depende de quien cumplió y quien no”, añadió.

Salud

En última instancia, la presidenta del FE-UCR celebró que en materia de salud “Lomas esté acorde a lo que esté sucediendo y esté preparándose para lo que pueda venir”. Además, admitió que esto fue posible porque “las decisiones a nivel nacional se tomaron a tiempo”.

Mientras que ratificó que en el distrito hay 18 casos confirmados de coronavirus, y 56 casos sospechosos que se mantienen en estudio, muchos de Ingeniero Budge donde hay un barrio aislado luego de que un contagiado no respetara la cuarentena. “Hay gente que se siempre omnipotente y piensa que eso no le puede pasar, pero nos puede llegar a todos”, concluyó.