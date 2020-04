CABA: Polémica medida que discrimina a un sector de la población

Desde el lunes, las personas que tengan más 70 años y residan o circulen por la Ciudad de Buenos Aires, deberán tramitar un permiso especial para salir a la calle. La polémica medida despertó críticas porque se discrimina a un sector de la población.

Se trata de un Permiso de Circulación Obligatorio y Específico que deberán tramitar los mayores de 70 años a través de una comunicación a la línea 147, tendrá validez para el día otorgado y contempla excepciones para cobro de jubilación, tratamientos médicos y vacunación.

El intelectual José Emilio Burucúa propuso protestar llevando una estrella de David con la leyenda “+70”, una estrella amarilla similar a la que se utilizaba en la Alemania nazi para la identificación y persecución de judíos. “Esto es una nueva forma escandalosa de discriminación”, advierte.

“El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha resuelto una cuarentena especial para los mayores de 70 años. No podremos salir de casa sin un código, a tramitar por teléfono, que deberemos presentar ante la policía cada vez que nos detengan en la calle”, se quejó, y advirtió que “el Jefe de Gobierno no tiene facultades constitucionales para decidir semejante cosa” porque “no hay estado de sitio y él no puede ordenar una arbitrariedad semejante”.

“Ante un pequeño Hitler, pequeño, pequeño, propongo que los mayores de 70 años nos pongamos una estrella según el modelo que aquí va. ¿Para cuándo el ghetto y el campo de concentración?”, fue el mensaje que le envió a un círculo cercano pero que encontró réplicas en redes sociales y medios de comunicación.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, negó que el permiso que deberán tramitar las personas de más de 70 años para circular por la Ciudad apunte a restringir la libertad de movimiento. “Necesitamos poner en el debate público y en la reflexión estas medidas porque los adultos mayores no deberían salir todo el tiempo a la calle porque se están exponiendo”, aseguró.

En ese sentido, explicó que la iniciativa, que comenzará a regir el lunes, apunta a que en el llamado telefónico del adulto mayor sirva para que el operador del Gobierno porteño “pueda resolver el problema” que tiene la persona y así evitar la salida de su casa. “Si en la conversación, no te convencemos de resolver el problema, salí libremente, pero danos la oportunidad de ayudarte”, remarcó el ministro.

El Permiso de Circulación Obligatorio y Específico

Se deberá pedir a través de una comunicación a la línea 147, tendrá validez para el día otorgado y contempla excepciones para cobro de jubilación, tratamientos médicos y vacunación.

El operador le informará al adulto mayor los riesgos que corre al salir a la calle y si el vecino insiste con su necesidad, se le pedirá el DNI y se le dará un código de trámite.

Cuando un policía le pregunte por qué está en la calle, controlarán que haya tramitado el código; en caso contrario, le pedirán que vuelva a su domicilio. No habrá multas para estos infractores pero si reincide en esa conducta, deberán hacer algún tipo de trabajo comunitario.

El permiso será obligatorio para residentes y no residentes. Para desplazarse con el fin de realizar pagos o trámites en locales de pago tipo RapiPago o Pago Fácil será obligatorio contar con el permiso, pero no es necesario en caso de ir a vacunarse, cobrar la jubilación, emergencia o consulta médica.