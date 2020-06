“No pienso retirarme del fútbol”, aseguró Ríos

Martín Ríos, el experimentado arquero de Brown de Adrogué, es uno de los hombres que integra el grupo de jugadores cuyos contratos finalizan el 30 de junio de 2020. A la espera de una resolución por parte de la dirigencia sobre la continuidad de los vínculos, afirmó: “No pienso retirarme del futbol”.

“Por ahora nadie se comunicó conmigo así que no sé cómo está mi situación. Yo no pienso retirarme pero todo esto también depende de si logró conseguir o no trabajo en el equipo. Llegado al caso de que no me tengan en cuenta en este plantel, buscaré otro destino”, admitió el arquero de 42 años, en contacto con Info Región.

En ese contexto, estimó que “recién a fin de mes habrá noticias sobre los contratos, cuando se conozca la fecha estimativa para volver a los entrenamientos”. “Cada club comenzará a moverse y estudiarán las posibilidades de incorporar o no”, expresó.

Además, planteó que “una de las posibilidades es que haya un recorte de los salarios”, aunque esto “resulta una cuestión incierta”. “Todo está atado a si vuelve o no el fútbol y la manera en la que se desarrollará el torneo”, subrayó.

En ese sentido, celebró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) analice la posibilidad de hacerse cargo de los sueldos de aquellos jugadores que queden sin club, al considerar que “es una ayuda muy grande para todos los futbolistas, teniendo en cuenta que todavía no se sabe cuándo se volverá las canchas”.

Para cerrar, se mostró cauto ante la medida que permite realizar cinco cambios por partidos con el fin de evitar lesionados. “Todas las modificaciones llevan su tiempo de acostumbramiento, estas cosas habría que hablarlas cuando estemos más cercanos al torneo porque ahora no se puede especular sin saber qué sucederá más adelante”, concluyó.