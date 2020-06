Desde Juntos por el Cambio están en desacuerdo con las “nuevas restricciones”

El senador provincial por Juntos por el Cambio Walter Lanaro se mostró en desacuerdo con las nuevas restricciones a la circulación en el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y pidió “empezar a caminar hacia la apertura”, estableciendo los protocolos necesarios.

Las 24 actividades esenciales habilitadas para usar el transporte público en el AMBA “No estoy de acuerdo con seguir poniendo restricciones. Si seguimos con la economía parada esto va a derivar en problemas mucho mayores que el coronavirus. Tres meses encerrados es algo insoportable, esto va a traer una consecuencia económica que creo que no estamos imaginando”, advirtió el legislador bonaerense en diálogo con Info Región. En ese sentido, opinó que ve al presidente Alberto Fernández y al gobernador Axel Kicillof “con mucho temor y sin un plan concreto de salida del aislamiento” y consideró que las determinaciones tomadas generan “una incertidumbre que termina perjudicando a los pequeños y medianos comerciantes”.

“Si le hubiesen avisado a los comercios, las pymes y las empresas que iban a cerrar tres meses, quizás tomaban las medidas necesarias para poder aguantar. Pero esto de no saber si la semana que viene vas a poder abrir o no y si dentro de quince días la cuarentena va a seguir o no, termina de aniquilar la economía”, disparó.

Recalcó, en este punto, que “después de tres meses todos los trabajos se volvieron esenciales” ya que “son fundamentales para que la gente lleve la comida a la casa”.

Contagios

Por otro lado, se refirió a los recientes casos de coronavirus que hubo en la dirigencia política, como el del diputado bonaerense Alex Campbell y aseguró que “es una cuestión lógica que el virus se propague” y aunque aclaró que en la Legislatura “se toman todos los cuidados como la distancia social y la utilización de alcohol en gel”, remarcó que “el virus es complicado y tiene una circulación rápida”.

De todas maneras, sostuvo que eso no significa que haya que suprimir actividades, sino que “hay que caminar hacia la apertura y hacia una nueva normalidad, con los protocolos y medidas necesarios para que el virus no se propague”.

“Campbell dio positivo y los que se testearon porque estuvieron reunidos con él dieron negativo, evidentemente se puede frenar el contagio si tomamos las medidas necesarias”, añadió.

Ciudad

Luego de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires permitiera a los porteños salir a correr durante una hora al día y las plazas se vieran agolpadas de gente, surgieron muchas críticas por parte de dirigentes del Frente de Todos, a lo que Lanaro respondió que “hace más daño que en medio de una pandemia se hagan actos políticos”.

“Se vio al gobernador o al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunciando medidas o en obras, que ni siquiera hizo este gobierno, en actos absolutamente innecesarios en los cuales se sacaban fotos, se abrazaban, se daban la mano y hasta se sacaban el barbijo. Eso es más dañino que un vecino que sale a correr”, concluyó.