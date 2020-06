Lanús: Cerraron la causa por el crimen de Nicolás López

“Dicen que no hay elementos suficientes para culpar a Maximiliano Ortíz, pero yo no voy a parar hasta conseguir justicia”, aseguró Silvina Vescovo, madre de la víctima.

“Dicen que no hay elementos suficientes para culpar a Maximiliano Ortíz, pero yo no voy a parar hasta conseguir justicia”, aseguró Silvina Vescovo, madre de la víctima.

El 19 de marzo del 2016 Silvina Vescovo perdió a su hijo Nicolás López, cuando a la salida de un boliche en Lanús el joven fue asesinado de un balazo en el pecho. Más de cuatro años más tarde, la Justicia anunció el cierre de la causa “por falta de elementos” para probar la culpabilidad del único sospechoso de la causa, Emanuel Maximiliano Ortíz, quien permaneció prófugo tres años, fue detenido y liberado cuatro meses después. La fiscalía y la querella ya apelaron.

“Dicen que no hay elementos suficientes para culpar a Maximiliano Ortíz, pero yo no voy a parar hasta conseguir Justicia”, aseguró Vescovo en diálogo con Info Región, luego de enterarse que la Justicia había decidido cerrar el caso.

En este marco, la mujer admitió que la noticia la dejó consternada ya que días antes de ser informada sobre la decisión que se tomó en los Tribunales de Lomas de Zamora, el fiscal de la causa, Gastón Fernández, le había notificado el pedido de elevación a juicio.

“La semana pasada hablé con el fiscal para ver si había elevado la causa a juicio y me dijo que sí”, señaló la mujer, aludiendo al pedido de elevación de la causa a juicio, ya que la decisión final es del juez. “Esto fue el miércoles de la semana pasada y el viernes me llamó mi abogado para decirme que habían cerrado la causa, que la jueza (Laura Nini) que llevaba el caso de mi hijo, la que firmó una preventiva y siempre dijo que Ortiz tenía que estar preso, ahora dijo que no hay elementos suficientes para culpar a Ortiz y lo sobreseyó de la causa”, relató Vescovo con angustia e impotencia.

La investigación por el crimen de Nicolás López dio varios giros. En primera instancia el único sospechoso por el crimen, se dio a la fuga y estuvo prófugo por tres años.

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de 150 mil pesos para dar con el paradero de Ortíz, considerado en ese momento como el autor “penalmente responsable del delito de homicidio agravado por resultar su comisión con el concurso premeditado de dos o más personas y con el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado”. Luego de tres años, Ortiz fue detenido (en marzo del 2019), pero meses más tarde recuperó su libertad (continuaba imputado en la causa) porque la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora (integrada por Martín García Díaz, Tomás Bravo y Jorge Tristán Rodríguez) dictó la falta de mérito.

La semana pasada, tras cuatro años de reclamar justicia por su hijo, Vescovo fue notificada del cierre del caso. “Nosotros ya apelamos, el fiscal por su parte y yo como particular damnificada. En la apelación planteamos que no se cierre la causa, porque hay mucho para investigar todavía, además si ahora me dicen que Ortíz no fue, quién fue y qué investigaron durante cuatro años, porque fueron ellos (la Justicia) quienes lo señalaron. Además, están las cámaras de seguridad y lo dicen los testigos, todo apunta a Ortíz”, planteó la mujer.

De acuerdo con el abogado de la familia de la víctima, Diego Alustiza, la apelación fue presentada ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de los Tribunales de Lomas de Zamora y se encuentra en revisión.

El crimen tuvo lugar el 19 de marzo de 2016 en la puerta del boliche Kla-C de Lanús, ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 5000. En un principio, trascendió que Nicolás había mantenido una discusión adentro del local bailable por el presunto robo de una cadenita, pero finalmente la hipótesis fue descartada. Hubo una pelea en las inmediaciones y luego, Nicolás fue baleado.

La causa estaba en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada de Lanús, a cargo de los fiscales Mariela Bonafide y Gastón Fernández.

Seguir esperando

Ante la desconcertante noticia del cierre de la causa, Vescovo admitió que ella y su familia están “muy mal”. “Lo de la causa de mi hijo ya estaba listo para ir a juicio y hoy me dicen que la causa se cierra, me pone muy mal eso, porque hoy el asesino de mi hijo está caminando libre como si nada, y mi hijo está en un cementerio”, lamentó la mujer.

Ante la apelación presentada para exigir que la causa continúe abierta, sólo resta seguir esperando, pero luego de cuatro años, la espera se vuelve cada vez más difícil. “Un asesino mató a mi hijo y la Justicia nos mata a nosotros lentamente, porque esto da mucha bronca. Uno se va cayendo física y mentalmente, pero yo no voy a parar, voy a seguir hasta el final, le prometí Justicia a mi hijo y voy a hacer lo que sea para conseguirla”, sentenció Vescovo.