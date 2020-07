Temperley sufrió dos nuevas bajas

Emanuel Ibáñez y Mauro González no negociarán su continuidad con el Gasolero ya que seguirían su carrera en el exterior y Patronato, respectivamente.

Emanuel Ibáñez y Mauro González comunicaron que no seguirán en Temperley luego del vencimiento de su contrato a fines de junio. El destino del ex Talleres de Remedios de Escalada estaría en Europa, en tanto que Patronato sería el club que recibirá a González.

“Hable con el club y no seguiré porque se me presentó la oportunidad para jugar afuera y siempre quise eso, por lo que no puedo desaprovecharla. Estoy agradecido con los dirigentes, cuerpo técnico, compañeros y utileros por la buena predisposición conmigo”, justificó Ibáñez en contacto con Info Región.

Por su parte, González publicó un comunicado en sus redes sociales, en el que expresó: “Llegó el momento de despedirme de un club que me abrió sus puertas y desde el primer día me hizo sentir como de la casa. Me hubiese gustado que sea de otra manera, solo queda agradecer a todos los que conforman la familia de Temperley”.

Mauro González tendría acordada su llegada a Patronato

Lo que viene

El Gasolero sigue sumando pérdidas. Los buenos rendimientos en el último tiempo llevaron a que varios de sus profesionales reciban ofertas de mayores desafíos económicos, por lo que Walter Perazzo deberá rearmar el grupo para pelear el ascenso.

Consultado sobre salida y la nueva posibilidad, Ibáñez aclaró: “En el tema económico me ayudará mucho, además acá no se sabe que pasará. Esta oportunidad de jugar en Europa es un desafió muy grande para mí”. “Del club me llevo el cariño y el grupo lindo que se formó”, agregó.

Por su parte, González tendría acordada su llegada a Patronato de Paraná, elenco que milita en la Liga Profesional y es conducido por un técnico de la casa como es Gustavo Álvarez.

En paralelo, el panorama del Celeste está compuesto por las siguientes bajas: Mauro Cerutti, Lautaro Rinaldi, Fernando Alarcón, Sebastían Prieto, Gonzalo Asís, Nicolás Messiniti, Nicolás Muscio y Marcos Martinich.

Además, los que avanzaron con la renovación son Lucas Angelini, Lucas Baldunciel, Emiliano Ellacopulos y Alexis Vega.