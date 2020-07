Freire, dispuesto a pelear el ascenso con el Tallarín

Federico Freire es hasta el momento el único refuerzo de Talleres de Remedios de Escalada. El mediocampista surgido en Vélez llega desde San Telmo con la ilusión del dar el salto de categoría con el equipo de Rodolfo Della Picca.

“Lo de Talleres me sorprendió, yo estaba analizando unas cosas fuera del país bastante firmes, pero todo el tema del virus genera incertidumbre. Me llamó Fito (Rodolfo Della Picca), me demostró su interés y conocía algo del club por enfrentarlo. Es una institución que pelea por ascender y juega Copa Argentina, el panorama me sedujo y me siento un privilegiado”, comentó, en diálogo con Info Región.

La oportunidad

Freire apunta a disputar el Reducido y luchar por una de las plazas de ascenso que entrega el torneo de la Primera B. El llamado del entrenador fue “muy importante”, al mismo tiempo que la actualidad deportiva de una institución que “está en crecimiento”.

Al respecto, reconoció: “La chance de pelear por el ascenso fue el motivo principal por el cual acepté la oferta. Sacando lo económico, me interesa mucho jugar el Nacional porque conozco el torneo y Talleres tiene todas las herramientas para estar en esa categoría. Hay que aprovechar la oportunidad y pelearla”.

Por otra parte, destacó el contacto con Della Picca: “Después de tantos años en el fútbol es importante que te llame un técnico, que te brinde seguridad, que explique lo que quiere y a lo que apunta. Hablamos un rato largo por teléfono y es un punto muy a favor, fue una de las cosas que me hizo inclinar por Talleres”.

Lo personal

En su haber cuenta con pasos por Primera División, ascenso y fútbol internacional. Entre lo más destacado, surgió de Vélez, donde compartió plantel con el capitán del Albirrojo Ezequiel Cacace, más tarde vistió la camiseta del Catania de Italia, al tiempo que llega desde el Candomero, lugar en el que disputó la última temporada.

Sobre sus cualidades y aportes para este nuevo desafío, desarrolló: “Estoy por cumplir los 30 años, cuento con experiencia en varias categorías. Trato de ser un volante mixto y la idea es aportarle al cuerpo técnico en el mediocampo todo lo que se pueda”.

“Me preguntaron si Talleres era un paso hacia adelante en mi carrera y la verdad que para mí tener un año más de trabajo en el fútbol es un paso al frente, sobre todo en esta situación. Contar con una oportunidad laboral en un club seguro y tranquilo es para aprovechar. Antes de fin de año es una institución que puede pelear cosas importantes”, sentenció Freire, en charla con este medio.