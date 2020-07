Los Andes: Noriega confirmó su continuidad

Los Andes da pasos cortos pero firmes, con pocas novedades respecto a llegadas, la dirigencia trabaja en la renovación de varios contratos importantes. Esta vez fue el turno de Alejandro Noriega, delantero y referente del grupo, quien selló su vínculo y seguirá una temporada más en la institución de Lomas de Zamora.

La confirmación acerca de la continuidad del goleador se traduce una buena noticia para el entrenador, es que Noriega volvió a elegir a Los Andes para luchar por el ascenso a la Primera Nacional. “Que te llamen de otros clubes te hace sentir bien y quiere decir que las cosas no salieron tan mal. Pero la realidad es que estaba esperando continuar acá, que es donde realmente feliz”, comentó, en contacto con el sitio oficial.

Por otra parte, ratificó su sentido de pertenencia con la institución en la que logró el ascenso en el 2014: “Uno cuando se encariña tanto con el club no sabe cómo explicarlo. En Flandria había vivido algo especial, pero lo que me pasó con Los Andes es impresionante. Es como cuando te enamoras y no hay vuelta atrás. Siempre soñaba con volver y a medida que pasaban los años sentía que se iba yendo. Pero la posibilidad apareció y volví a ser feliz dentro de una cancha”, señaló.

En este marco, reconoció que “el hincha va a querer ganar siempre y es normal”. “Por eso le digo que mantenga la ilusión y crea en el armado del plantel. Este grupo va a entrar a la cancha con ese sueño tan lindo por delante. El objetivo es ir por todo”, sentenció.

#FútbolProfesional Otra firma muy esperada. El delantero @Noriega9Ale renovó su contrato con el club y vestirá los colores Milrayitas una Temporada más. "El objetivo es ir por todo", dijo el 9, cada día más enamorado de #LosAndes. 👉 https://t.co/yBjEriBwQb pic.twitter.com/uwkOdcKJw6 — Club Los Andes (@clublosandes) July 28, 2020

Con esta firma, ya son cuatro los jugadores que estarán presente en los planes futuros del cuerpo técnico, se trata de Diego Galeano, Máximo Levi, Federico Díaz y, ahora, el delantero ex Cañuelas.