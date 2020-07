Galeano: “Me quedo para ascender”

“Me puso muy contento el llamado del técnico que es muy importante al momento de evaluar la oferta. Te da mucha confianza que me diga que anduve bien en este tiempo que estuvo a cargo. Estoy feliz porque es el club en el que quiero estar y me siento muy bien, es un gran desafío personal”, comentó el ex Barracas Central, en contacto con Info Región.

Primer refuerzo

Si bien formó parte del plantel en la última temporada, Galeano se transformó en el primer refuerzo del grupo en un mercado de pases austero que estará marcado por las desvinculaciones y las pocas llegadas.

En Lomas de Zamora aguardan por otras definiciones, mientras evalúan para sumar nuevos futbolistas al plantel.