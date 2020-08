Avellaneda: Para Vinagre, la inseguridad “excede al Municipio”

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio de Avellaneda, Sebastián Vinagre, sostuvo que la problemática de la inseguridad “excede al Municipio” porque es una cuestión provincial y señaló que desde el gobierno local tienen una actitud “de colaboración con las fuerzas de seguridad”, diferenciándose de algunos pares de su espacio que apuntaron contra la gestión del intendente Jorge Ferraresi. Además, consideró que “la estatización de Edesur no es una solución” y afirmó que el debate responde a “un tinte político”.

“El tema de la inseguridad es muy finito y nos compete a todos, nos cruza de punta a punta toda la sociedad. Desde el distrito podemos ver desde donde lo encaramos y en que se puede colaborar con los recursos que cuenta pero esto es un tema provincial y un flagelo a nivel nacional, y sobre todo en el AMBA, es algo que excede al Municipio, que dentro de las competencias y atribuciones que le corresponden tiene una actitud de la colaboración permanente con las fuerzas tanto con recursos económicos, humanos, patrullas, combustible y logística en la propia red de cámaras, que siempre es insuficiente pero que no es algo que esté delegado en los policías municipales o en las funciones del ejecutivo local”, analizó el concejal en diálogo con Info Región.

En ese sentido, se diferenció de algunos de sus compañeros de espacio que cargan parte de la responsabilidad de esta problemática al gobierno local y que apuntan directamente a la “falta de conducción” y a la “falta de inversión” de la actual gestión.

“La inseguridad tiene que ver con un problema multicausal y que tiene efectos en la sociedad que está reaccionando con mucho miedo y esa es una de las cuestiones a la que cuesta afrontar. Obviamente preocupa la violencia con la que están atacando los delincuentes, esta situación de pandemia hace que las necesidades aumenten y la problemática crezca, la gente tiene miedo de salir de sus casas y lamentablemente este problema es muy difícil de controlarlo”, enfatizó.

Edesur

Por otro lado, se refirió al debate en torno a los inconvenientes con el suministro eléctrico y afirmó que “el problema con Edesur no es nuevo, sino que viene de una dejadez de hace muchísimos años” al tiempo que responsabilizó al “descontrol por parte de los organismos responsables de controlarlo”.

“Estuve comprometido con el tema de los aumentos, participe en mi gestión como Defensor del Pueblo activamente por los cortes, hicimos reclamos colectivos con los defensores del país, esto no es nuevo, entonces no se puede pretender en un ámbito de cuarentena que las cuadrillas respondan inmediatamente por una falta de mantenimiento de tantos años”, afirmó.

En esa línea, subrayó “la estatización no es una solución” y señaló que “el Estado debería hacer cumplir correctamente los términos del contrato de concesión y sino buscar otra empresa que se haga responsable”, ya que consideró que “el Estado como está hoy no se puede hacer cargo de una empresa que brinda un servicio esencial”

“Tampoco creo que sea un tema de Edesur y no de Edenor, que también tiene la misma problemática. El conflicto viene la época del gobierno de Cristina Kirchner que tuvieron muchos problemas. Tiene que ver con un tinte político más que con hacer cumplir el propio contrato”, disparó.

Reacomodamiento

Por último se refirió a las diferencias que se visibilizaron en el último tiempo en Juntos por el Cambio y evaluó que eso responde “a los reposicionamientos de los actores en un año donde hubo un parate político importante”.

Asimismo, ponderó “la actitud del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que mostró un acercamiento lógico y razonable con el Gobierno nacional”.

“Me preocupa más el sometimiento del peronismo, donde hay sectores con muchas diferencias fundamentales de visión de políticas nacionales y para definir el futuro de nuestro país. Si en el oficialismo hay un no reconocimiento de líderes naturales y hay distintas corrientes, es lógico que se den debates en la oposición donde hay un reacomodamiento serio y profundo después de perder la Nación y la Provincia. Ahora, a todos nos gustaría una mayor apertura y que no se terminen resolviendo estas cuestiones en oficinas cerradas y no se pueda compartir para adelante las difusión de las expectativas de gobierno”, concluyó Vinagre.