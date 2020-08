Lanús: “Hay concejales que no comprenden la importancia del lugar que ocupan”, disparó Montero

El concejal de Lanús por Concertación Peronista, Héctor Montero, volvió a cargar contra el resto de la oposición local al sostener que tienen “una actitud mezquina y soberbia” y afirmar que hay ediles que tienen “que todavía no comprenden la importancia del lugar que ocupan”. Además, criticó a los otros bloques del Frente de Todos por impedir que en la última sesión se trate un pedido del Ejecutivo para ampliar el cupo del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

En la última sesión de Concejo Deliberante Montero pidió que se trate una Moción de Privilegio, la cual fue votada a favor por el propio edil y los 11 integrantes de Juntos por el Cambio, mientras que el resto de los bloques del Frente de Todos la rechazó. Allí denunció que en el medio de la sesión en la que se trató la ordenanza de “Ollas populares” recibió un llamado en el que lo estaban acusando de votar en contra del proyecto y que luego, alguien grabó una conversación en una reunión de labor y la difundió sin su consentimiento.

“Ya no me llama la atención que los compañeros del Frente de Todos hayan intentado impedir que utilice esta cuestión de privilegio sin saber cuál era el tema a hablar, creo que tienen una actitud muy necia en la que a todo aquel que quiere reflexionar sobre alguna crítica lo tratan de traidor. Después hubo algunos comentarios posteriores que me provocan cierta indignación porque en vez de ver al victimario llaman la atención sobre la víctima”, enfatizó el edil en diálogo con Info Región.

En esa línea, subrayó que “el Concejo es un espacio donde debe privilegiarse el pensamiento, el intercambio de ideas y el consenso y no un sitio en el que se ataca a los compañeros y se llega a grabar y difundir conversaciones de índole privado, como si estuvieran el ‘El Fino’ (Jorge) Palacios o Ciro James”.

Asimismo, consideró que “hay concejales que por falta de experiencia o conducta todavía no comprenden la importancia del lugar que ocupan y en el que lo designó la ciudadanía” y aseguró que esa “actitud de ataque y confrontación, se viene repitiendo desde hace varios meses”.

Falta de conducción

En esa misma línea, señaló que “es evidente la falta de conducción que hay en la oposición de Lanús”, ya que “no hay definiciones claras, objetivos ni estrategias” y marcó que es “algo fácil de observar en los reclamos de los militantes y dirigentes”.

“Cuando planteé mi separación de ese espacio fue porque llegué a la conclusión de que no había vuelta atrás. Previo a la derrota electoral comenzaron a alejar compañeros en vez de sumar y de ampliar el espacio. Tienen una actitud mezquina y soberbia, lo hemos conversado en forma privada pero evidentemente no modifican esta actitud, es una conducta que tienen incorporada y va a ser muy difícil de cambiar”, disparó.

En este marco, lamentó que “el Ejecutivo había presentado un proyecto para solicitar a la Provincia mayor cantidad de cupos del SAE, un reclamo que se había planteado desde la oposición en el comité de crisis y cuando desde el oficialismo proponen un expediente para hacer esta solicitud, se negaron a acompañara”. “No se dan cuenta que eso es impedirle a muchos vecinos de Lanús acceder a la bolsa de alimento”, remarcó.

Apertura

Por último, se refirió a la incorporación de algunos integrantes del Partido Justicialista al Ejecutivo local y sostuvo que “eso responde a la apertura que se da desde el oficialismo”, como fue el caso del dirigente peronista y ex concejal Jorge García.

“Estoy convencido de que personas como García no cambian su ideología, la intención es aportar como dice el presidente, Alberto Fernández, al cierre de la grieta y a trabajar por los vecinos de Lanús, más en esta lamentable etapa de pandemia y en lo que viene que es la reconstrucción económica del país”, concluyó Montero.