Lanús: “La situación de las pymes es muy trágica”

El presidente de la Asociación Pyme, Daniel Moreira, enfatizó que “la tragedia” del sector es que no hay consumo interno producto de la pandemia.

El presidente de la Asociación Pyme, Daniel Moreira, enfatizó que “la tragedia” del sector es que no hay consumo interno producto de la pandemia.

El titular de Asociación Pyme y dirigente del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira, alertó este jueves que la situación de las pequeñas y medianas empresas es “trágica” ya que “el mercado interno no está funcionando por la pandemia”. Además, sostuvo que el gobierno del intendente de Lanús, Néstor Grindetti. “no tiene un plan de contingencia en lo productivo” y afirmó que la oposición local “está viviendo una crisis muy profunda”.

“La situación de las pymes es muy trágica, hemos resistido durante cuatro años el gobierno de Cambiemos y la pandemia nos dejó en una situación muy comprometida. La tragedia de nuestro sector es que el mercado interno no está funcionando y eso significa que hoy la gente está consumiendo alimentos, medicamentos y alguna cuestión particular que necesite en el momento. La incipiente recuperación que tuvimos los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández se debilitó por esta enfermedad”, lamentó el dirigente de Lanús en diálogo con Info Región.

De todas maneras, destacó “el apoyo del Estado a través de la inyección de plata porque es así que se sostiene lo poco que se produce” y celebró “el acuerdo del Gobierno para desplazar los pagos y haber podido bajar la deuda en 33 mil millones de dólares” ya que evaluó que “eso produce una esperanza para cuando esta pandemia termine”.

“Lamentablemente no se sabe cuando va a terminar esto porque es un tema a nivel global, las pymes nos caracterizamos por ser muy tenaces y por tener prepotencia de trabajo, pero el futuro va a ser de mucho sacrificio, recomposición y reformulación de la empresas en general”, consideró.

Gobierno local

Por otro lado, señaló que “la situación de Lanús no escapa a la realidad del AMBA” y cuestionó que el gobierno de Grindetti “no tiene un plan de contingencia en lo productivo porque no está en su agenda”.

“Esto es producto de su propia estructura ideológica. El gobierno local estuvo alineado a todos los planes de desindustrialización y de cercenar el mercado interno de los últimos cuatro años. Cuando recién empezó dijo que lo que hacía la Municipalidad era ayudar a las pymes para que importen, en vez de que para exporten. El gobierno de Grindetti está abocado a la pandemia, pero en lo que es lo productivo no vimos ningún tipo de acción o un plan. Esperemos que cambie con el signo político de los tiempos un poco su manera de ver esta cuestión”, disparó.

Crisis en la oposición

Para finalizar, se refirió al presente de la oposición local y opinó que “está viviendo una crisis profunda, que se agranda con la coyuntura pero que no es de ahora” y remarcó que “en estos momentos se hace evidente que Lanús debería tener una oposición con un proyecto muy claro para determinadas necesidades del pueblo”.

“En vez de eso, lamentablemente están discutiendo por cuestiones personales y la militancia por un lado los mira azorados, pero también sale a socorrer las necesidades de los vecinos, eso se está haciendo desde la base y no desde la dirigencia. Hay una gran crisis de representatividad, no viene de ahora. Se tendría que haber dado una gran charla política pero muchos se apuraron en irse a distintos lugares ejecutivos de otras jurisdicciones o a nivel municipal o nacional y dejaron colgado a la militancia y estas son las consecuencias”, concluyó Moreira.