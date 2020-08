Funcionarios se mostraron “orgullosos y optimistas” con la producción de la vacuna en Argentina

Funcionarios sanitarios de la Nación celebraron el anuncio de este miércoles del presidente Alberto Fernández sobre sobre la producción latinoamericana de una vacuna contra el coronavirus, que estará a cargo de la Argentina y México.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se mostró “muy contento y orgulloso” por el acuerdo, y destacó que si bien “ha sido muy prudente” el anuncio, aseguró que “apuesta” a que recién estará lista “en el primer trimestre del año que viene”.

“Ha habido mucha prudencia en el anuncio, pero si usted me pregunta yo me juego y apuesto a que será en el primer trimestre del año que viene. Soy optimista, el laboratorio dijo el primer semestre, a mediados de año, pero semestre no es eso”, afirmó el funcionario, en declaraciones a Radio Metro.

En ese sentido, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó que el acuerdo que deja a la Argentina y a México como los principales protagonistas de la producción de la vacuna contra el coronavirus es un motivo de “orgullo”, pero destacó que la población debe seguir cuidándose para llegar al momento de administración masiva con “la menor cantidad de infectados, de internados en terapia intensiva y de muertos“.

La funcionaria explicó, en el informe epidemiológico de este jueves, que cuando se patenta una vacuna en una situación pandémica, la misma se convierte en un “insumo crítico al que el mundo quiere acceder” y “el cuello de botella, el desafío más grande, es escalar la producción para que la mayor cantidad de países” puedan usar la nueva herramienta sanitaria de manera inmediata.

Finalmente, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, explicó que “la Argentina abrió canales de comunicación con todos los proveedores de vacunas” contra el coronavirus, y afirmó que la que se producirá en el país del laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford estará disponible para utilizarse en el primer semestre de 2021.

En tanto, indicó que la Argentina busca tener un lugar cuando alguna de las 5 o 6 vacunas que se están desarrollando completen la fase 3 de ensayos clínicos y se pongan a disposición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su aprobación, por lo que “abrió canales de comunicación con todos los proveedores de vacunas”.

“A cuantas más vacunas podremos tener acceso, mejor, teniendo en cuenta que el mundo tiene 7.800 millones de habitantes y va a haber una necesidad de todos de vacunarse”, sostuvo el funcionario nacional en declaraciones formuladas esta mañana a radio Continental.