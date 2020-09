Vilar cuestionó a la oposición: “No tienen voluntad de trabajar”

La presidenta de la Comisión de Modernización Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Daniela Vilar, cuestionó a Juntos por el Cambio por el “show” armado en torno al protocolo para realizar las sesiones mixtas. “El resto de los bloques estamos comprometidos con la democracia”, sostuvo, tras la maratónica sesión.

La diputada, quien estuvo al frente de las modificaciones que se realizaron para que el Cuerpo pueda seguir funcionando en un contexto de pandemia y sin exponer a los legisladores ni trabajadores, advirtió que hubo una reunión de Labor Parlamentaria de ocho horas para que el bloque acepte participar de la sesión, que finalizó esta madrugada. “Tuvimos reunión de Labor Parlamentaria durante 8 horas. Pusimos sobre la mesa todas las opciones para que el bloque de JxC acepte participar de la sesión y debatir el proyecto de asistencia al turismo, pero evidentemente no tienen voluntad de trabajar”, escribió la diputada en su cuenta de Twitter.

En torno a la modalidad, aclaró que si bien “los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio dicen que el protocolo de sesiones remotas está vencido”, no lo está. “Simplemente este sector de la oposición no quiere refrendarlo”, planteó. Y justificó: “El inciso C de las consideraciones generales del protocolo, aprobado por unanimidad en comisiones y por 248 votos en sesión, dice claramente que el protocolo estará vigente mientras dure el ASPO en todo o parte del territorio nacional y que será refrendado en Labor Parlamentaria”.

“Entonces, el problema no es que el protocolo está vencido. El protocolo se aprobó y refrendó sin todo este show más de una vez”, sentenció. “Se había acordado que se refrendaba en tanto estuviéramos de acuerdo con que el riesgo sanitario continúe. Estamos en el peor momento de la pandemia. Todxs coincidimos en que trasladar desde todo el país 257 personas a la Cámara, cuando la tecnología permite evitarlo, era un riesgo enorme para trabajdorxs, diputadxs, asesores, familiares y ciudadanxs. Por eso cocreamos el protocolo de sesiones remotas”, reflexionó, al tiempo que cuestionó al arco opositor por “negar” que “es un riesgo absoluto amontonar 257 personas en un espacio cerrado, incluidas pacientes de riesgo”.

La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley el proyecto de auxilio al Turismo y aprobó el que aumenta las penas a la pesca ilegal, en una sesión mixta que llevaron adelante el Frente de Todos y algunos bloques provinciales, y que Juntos por el Cambio cuestionó y anticipó que pedirá su impugnación judical por considerar que debía ser presencial.

“El bloque de Juntos por el Cambio, después de 8 horas de discusión en Labor Parlamentaria donde pusimos sobre la mesa todas las opciones para sesionar y 5 horas en el recinto teniéndonos rehenes de su show mediático, se levantó y se fue antes de empezar a discutir las leyes. Pero el resto de los bloques que estamos comprometidos con la democracia y con el sufrimiento de nuestro pueblo nos quedamos debatiendo y trabajando por los argentinos y argentinas”, aseguró Vilar.

En una maratónica jornada de trabajo que se inició ayer a las 11.40 con la reunión de presidentes de bloque y que concluyó esta madrugada a las 5.07 con el cierre de la sesión que comenzó a las 19.40, finalmente Diputados aprobó las dos proyectos en cuestión. Los textos provenientes del Senado dan herramientas de auxilio al sector turístico y que aumentan las penas para la pesca ilegal

Luego de la reunión de presidentes de bloque, se inició la sesión mixta en la que el Frente de Todos y otras bancadas provinciales dieron quórum habilitando la renovación del protocolo de trabajo firmado previamente. Unos 80 diputados de Juntos por el Cambio ingresaron al recinto y tras pedir que se impugne la sesión mixta, solicitaron que se computaran sus presencias; lo que fue negado por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, quien les pidió que se loguearan en el sistema telemático por tratarse de una sesión mixta.

Tras casi seis horas horas en los que se cuestionaron mutuamente sobre los posicionamientos en relación a la modalidad para sesionar, finalmente Juntos por el Cambio se retiró del recinto ratificando que recurrirá a la Justicia para impugnar la sesión que motorizaba el Frente de Todos.