Concejo de Lomas de Zamora: Ferreyra rompió con Cambiemos

"Hay cosas que no se pueden seguir apoyando", aseguró la concejal de Lomas de Zamora, que se acerca al oficialismo. Tiene un unibloque.

"Hay cosas que no se pueden seguir apoyando", aseguró la concejal de Lomas de Zamora, que se acerca al oficialismo. Tiene un unibloque.

La concejal de Lomas de Zamora Sandra Ferreyra rompió con Cambiemos y armó un unibloque. Cuestionó al ex presidente Mauricio Macri y se acerca al oficialismo. Representa al partido FE en el Concejo Deliberante.

Según precisó a Info Región, la decisión fue tomada la semana pasada cuando varios dirigentes, en un encuentro por Zoom, decidieron dejar el espacio. “Se decidió irnos de las líneas de Juntos por el Cambio. Así que nos fuimos y en mi caso, formé el bloque unipersonal en Lomas”, detalló.

“Uno es peronista y hay cosas que no se pueden seguir apoyando o metiendo en medio de una grieta que lo único que hace es dividir el pueblo. El partido FE es una identidad totalmente peronista, entonces hemos decidido arreglar un poquito nuestro tejido social y apoyar al presidente (Alberto Fernández)”, sostuvo.

Advirtió que dentro del frente “ni siquiera eran nombrados como partido”, cuando “en plena campaña política los usaban como pata peronista”. “No había espacios en las listas, nos tenían fuera de toda proyección política, entonces ¿por qué vamos a estar en donde no nos quieren?”, planteó la edil lomense. “Aparte, nosotros tenemos que pensar ahora en la pospandemia, en cómo se van a abrir un montón de rubros y no podemos estar en una grieta permanentemente. Tenemos que pensar en la sociedad toda y en que más justicia social que en el peronismo no va a haber”, completó.

Cambiemos

Respecto a cómo fue recibida la decisión por sus ex compañeros de bloque, la edil admitió que no causó sorpresa, ya que en otros distritos pasaba lo mismo. “Más o menos veían por mis charlas en reuniones de bloque que había muchas diferencias”, profundizó.

Coparticipación

Ferreyra analizó la reducción del presupuesto de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Por un lado, señaló que es “complicado” que el Ejecutivo “le haya achicado el presupuesto en plena pandemia”. “Pero tampoco lo escuché (a Horacio Rodríguez Larreta) decir nada cuando Mauricio Macri le dio la Policía Federal. También se hizo por decreto y no vi que manden un proyecto a las cámaras (legislativas) y que digan que fue inconstitucional”, cruzó.

Bregó por “terminar con este juego” y entender que el Presidente “está tratando de subsanar las instituciones”.