La concejal por Cambiemos de Lomas de Zamora Sandra Ferreyra relativizó el cruce de declaraciones entre el presidente Alberto Fernández y Mauricio Macri. “Pondría la energía en la emergencia sanitaria y no en gente que no está en el país”, disparó en referencia al ex mandatario.

Lomas: “A la oposición no le importa la cuarentena, le molesta el Gobierno”, disparó Modarelli “Hay tantas urgencias que atender. Pondría la energía en la inseguridad, en la emergencia sanitaria, la toma de tierras y no en gente que no está en el país”, subrayó en declaraciones a Info Región. “Realmente no le creo a ninguno de los dos pero que se hagan cargo de sus palabras y piensen en las repercusiones”, pidió. Además hizo hincapié en que ambos “deberían respetarse” y no hacer “más grande esta grieta que divide al país”. Y agregó: “Sacar después de tantos meses y en plena pandemia, discusiones de quién dijo qué, me dan vergüenza. Es solo para generar más división y no pensar en el pueblo argentino”.

Quien también se metió en la polémica fue el intendente de Lomas, Martín Insaurralde, quien a través de su cuenta de Twitter cuestionó a Macri. “Responde porque es un animal político, está en el medio de la grieta y sabe de política”, sostuvo Ferreyra sobre el jefe comunal.

Servicios

Por otra parte, la edil apoyó la decisión del Gobierno Nacional de declarar como servicios públicos y esenciales a la telefonía celular, internet y la televisión.

“Es un momento de crisis, alguien debe controlar y esta es una forma. Realmente en el encierro estos servicios se hacen esenciales y también el avance de las tecnologías es indispensable para cada hogar”, evaluó.