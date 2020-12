“El aumento de las tasas podría perjudicar más a Lomas”, advirtió Villalba

El concejal por Juntos por el Cambio de Lomas de Zamora Jorge Villalba fue el único edil que se opuso tanto al presupuesto 2021 como a la ordenanza fiscal e impositiva. Al respecto sostuvo que “no era momento” de aumentar las tasas por la “difícil” situación que atraviesan los vecinos.

“No era momento. Si bien sé que el Municipio necesita contar con recursos para poder hacer las actividades que le competen, también sé de la dificultad que están atravesando los vecinos en general y los comerciantes. El aumento puede tornarse en un boomerang que lleve a una disminución de la recaudación y puede perjudicar más a Lomas”, fundamentó el edil en diálogo con Info Región.

Consideró, en este marco, que se debería haber mantenido el nivel de cuotas para alcanzar un “mayor número” de contribuyentes.

“Este aumento también se da en un marco donde los incrementos a nivel salarial han ido en baja en relación a lo que es la inflación estimada, por lo tanto los contribuyentes se van a ver dificultados en abonar las mismas”, sentenció.

Evacuación

Durante la mañana del 2 de diciembre la Municipalidad fue desalojada por una amenaza de bomba. Al respecto el edil consideró que si bien es una “vergüenza” que alguien haya hecho una amenaza de este estilo, se debe “esclarecer” qué pasó.

“El reclamo va hacia que no hubo un orden para la evacuación en virtud que sabemos que no hay un responsable por piso en el municipio, no hemos tenido nunca un operativo relacionado con un simulacro de evacuación, entonces ahí es donde está el planteo”, detalló.

Insistió en que es un “viejo” reclamo que viene efectuando desde 2018 y que este debería ser el momento “bisagra” para poder brindar una respuesta “rápida” y “práctica” ante un eventual inconveniente que pueda darse en el edificio municipal o en el Concejo.