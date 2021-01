Lanús: Para Lavandeira, el Gobierno “perdió seriedad y credibilidad”

La concejal por Juntos por el Cambio de Lanús Laura Lavandeira renovó sus críticas al Gobierno nacional ya que sostuvo que “muchas mentiras hicieron que se pierda seriedad y credibilidad” al tiempo que consideró “cuestionable” la “falta de seriedad” para programar la compra de vacunas.

“Al hacer un aislamiento, social, preventivo y obligatorio (ASPO) eterno, el que no se usó para hacer tomar conciencia, se desbandó todo. La falta de seriedad para programar la compra de vacunas es cuestionable y muchas mentiras dichas en las tantas cadenas hicieron también que pierdan seriedad y credibilidad“, criticó la edil en diálogo con Info Región.

En este marco señaló que cuando se decretó el aislamiento, “tendrían que haber realizado un comité, no solo de sanitaristas, sino interdisciplinario” para diagramar cómo ir saliendo paulatinamente de esta situación “con conciencia y protocolos”.

Respecto a las nuevas disposiciones para tratar de frenar los casos de coronavirus, apuntó que “alguna medida se tenía que tomar” para poner “un freno” a aquellas reuniones que no cumplen con ningún protocolo.

Clases presenciales

Por último, se sumó a los pedidos para que el inicio del ciclo lectivo sea con clases presenciales y cuestionó al gobierno bonaerense.

“El manejo del gobierno provincial respecto a la educación no se puede evaluar porque no se manejó, se prohibió la presencialidad y listo. Ya van diez meses y no veo ningún proyecto serio que aborde la temática”, sentenció.