Noriega, ilusionado en Talleres: “Es un club que pide a gritos un ascenso”

El goleador destacó el proceso de "crecimiento" que vive la institución de Remedios de Escalada. "Hace rato no estaba en una institución tan ordenada", comentó.

Alejandro Noriega llegó a Talleres de Remedios de Escalada con el objetivo de convertirse en la carta goleadora de un equipo que se plantea pelear por el ascenso al Nacional B. A partir de la experiencia, el delantero intentará ganar la titularidad y cumplir con la contundencia de cara al arco rival que marca su trayectoria.

En torno a su arribo al elenco albirrojo, en comunicación con Info Región, opinó: “Es un club que pide a gritos un ascenso, porque no para de crecer, todos los días se trabaja mucho y hace rato no estaba en una institución tan ordenada. Dentro de la cancha tendremos que conseguir lo que Talleres merece que es el salto de categoría”.

Se arman las filas de Fito

Con algunos retoques, el equipo de Rodolfo Della Picca se prepara para un nuevo campeonato en el que sueñan ser protagonista. Noriega sabe del peso histórico del Tallarín, aunque apunta a “demostrar dentro de la cancha”.

“Junto con Los Andes, somos uno de los equipos más grandes a nivel historia, pero con eso no alcanza. Una vez que empieza a rodar la pelota no hay equipos chicos ni grandes. Hay que jugar y meter como todos, los escudos no juegan más dentro del campo”, evaluó el delantero.

Además, analizó el armado del flamante grupo: “Es un equipo con jugadores jóvenes y del club. El nivel es muy bueno, en el día a día me doy cuenta que Talleres tiene un plantel muy rico. Más allá de los nombres hay que demostrar dentro de la cancha cuando arranque el campeonato”.

El anhelo personal

Como referente de área Noriega vive del gol. Los amistosos fueron positivos y pudo mostrar sus credenciales con algunas anotaciones.

En ese sentido, explicó cual será su rol en el equipo: “Tuve suerte de que llegué a un plantel en el que juegan mucho para el delantero. Conté con situaciones y convertí, pero eso no quita que mañana juegue o no. Hay buenos delanteros y siempre estoy para sumar desde el lado que me toque”.

Por último, celebró el proceso de pretemporada y apostó a seguir por ese camino de saldos felices: “Los resultados son importantes porque llevan tranquilidad y te hace trabajar con otro ánimo. Asimismo nos sirve para conocernos como equipo. Estamos encontrando una forma e idea y entendemos lo que el entrenador quiere”.