Almirante Brown: Se permiten las prácticas deportivas grupales al aire libre

“En el AMBA se pasa de Fase 2 a Fase 3 y se volverá de manera gradual a la presencialidad cuidada en las escuelas de todos los niveles a partir del miércoles”, anunciaba este sábado el Municipio de Almirante Brown, dando cuenta de la flexibilización en las restricciones por la pandemia.

A partir del cambio de fase, sistema implementado por la provincia de Buenos Aires para restringir actividades, se reabren las escuelas y se permiten, entre otras cosas, las actividades deportivas grupales al aire libre con grupos de hasta 10 personas. Las actividades recreativas, en tanto, están prohibidas en espacios cerrados.

Bares y restaurantes pueden abrir sus puertas hasta las 23, pero los locales gastronómicos podrán seguir funcionando después de ese horario bajo la modalidad delivery y take away. Además, se permite el ingreso a los locales, con un aforo del 30 por ciento. Los comercios que no son esenciales pueden atender al público hasta las 20.

Sólo se podrán realizar reuniones de personas, concentraciones, prácticas deportivas recreativas grupales al aire libre y con un máximo de 10 personas por grupo. Las celebraciones religiosas podrán contar con un máximo de 20 personas pero sólo se permiten al aire libre.

La circulación está restringida de 00 a 0, salvo los trabajadores esenciales y aquellas personas especialmente autorizadas, pero transporte público sigue siendo sólo para esenciales.

