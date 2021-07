El FdT rechazó debatir un proyecto para destrabar la negociación con Pfizer

El oficialismo con el acompañamiento de sus aliados impuso su mayoría en la Cámara de Diputados y desestimó un pedido de Juntos por el Cambio para debatir un proyecto que busca modificar la ley de vacunas y quitar la palabra negligencia. Desde la oposición sostienen que ese sería el principal escollo para que la Argentina pueda comprar vacunas al laboratorio Pfizer.

Desde JxC advierten sobre la necesidad de destrabar la negociación ya que es la única vacuna autorizada para menores de 18 años y advierten sobre la difícil situación que afrontan unos 100.000 niños y adolescentes en el país que padecen enfermedades graves.

Durante el debate el recinto, la diputada del PRO por la Ciudad de Buenos Aires Carmen Polledo fue la encarga de solicitar el apartamiento, norma por la que se necesita dos tercios de la Cámara de Diputados para que pueda ser tratado sobre tablas sin pasar por las Comisiones, aduciendo que es lo que frena la posibilidad de acceder a las vacunas del laboratorio estadounidense.

“Hay chicos que necesitan recibir una vacuna y la única que pueden recibir es la Pfizer, no es un invento ni es un capricho. Nos estaban pidiendo ayuda y les estaban pidiendo ayuda a ustedes, porque ustedes son el oficialismo y los vamos a acompañar si toman la medida de empatía y humanidad de ayudar a estos chicos. Tengamos un gesto de grandeza para estas 100.000 familias”, reclamó la legisladora.

Los chicos no pueden seguir esperando, la vacuna para ellos tiene que ser la prioridad del Gobierno. Con voluntad política y un poco de humanidad se puede. pic.twitter.com/hyop2KJtE6 — Carmen Polledo (@carmenpolledo) July 1, 2021

En la misma línea, la diputada nacional y ex ministra de Salud de Mendoza, Claudia Najul, sostuvo: “Desde mayo solo dos vacunas, la de Pfizer y Moderna, son las que se están usando para este grupo. La pandemia nos ha afectado a todos, pero afecta muchísimo más para estos niños y adolescentes que desde hace un año y medio viven encapsulados, separados de familiares, no ven la calle, ni la plaza, no van la escuela”.

Rechazo

La respuesta del oficialismo estuvo a cargo del diputado Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. “No es el momento, el Ejecutivo está en negociaciones con el laboratorio y no vamos a modificar la ley en este momento”, subrayó.

La votación finalizó con 112 votos a favor y 122 en contra. Además de los integrantes del Frente de Todos, por la negativa votaron los diputados de Córdoba Federal -que responden al gobernador Juan Schiaretti-, como así también Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad); Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) y los misioneros Diego Sartori y Flavia Morales.