“Tenemos una clase política que siempre está especulando”, criticó Máximo Kirchner

El presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, consideró que en la política “no son los cargos los que importan, si no las personas” y deploró que exista una clase de dirigentes que “siempre especula para ver cómo se acomoda”.

Durante una actividad proselitista en Cañuelas, junto a los precandidatos a diputados del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, Kirchner destacó que “desde cualquier lugar se puede iniciar la transformación, pero hay una clase política que siempre está especulando para ver cómo se acomoda y a dirigentes que buscan representar a su pueblo”.

“Cuando la sociedad se suma a la participación de su futuro, el margen de error se reduce”, señaló el legislador.

Y, en ese sentido, agregó: “Hay muchísimas cosas para discutir en la Argentina y no hay lugares menores en la política, porque no son los cargos los que importan, si no las personas”.

Kirchner formuló estas declaraciones al participar de la presentación de la lista de postulantes de ese espacio al Concejo Deliberante de esa ciudad, en un acto al que también asistieron la intendenta Marisa Fassi y el titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. También participó el intendente de Almirante Brown y precandidato a diputado provincial por la Tercera Sección, Mariano Cascallares.