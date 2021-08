“Nunca hemos tenido un desfinanciamiento tan grande como con Vidal y Macri”

La secretaria Adjunta de Suteba, María Laura Torre, aseguró que nunca habían “tenido un desfinanciamiento tan grande” como durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y destacó el aumento salarial del 45,5 por ciento acordado con la gestión de Axel Kicillof.

“La verdad no tienen vergüenza, pero creo que de vergüenza no se trata sino que se trata justamente de una política que más que vivido, hemos sufrido de la mano de la ex gobernadora Vidal, de (el ex ministro de Educación Alejandro) Finocchiaro, de (el exministro de Educación Esteban) Bullrich y del ex presidente Macri, desde muchos aspectos”, recordó.

“Pero me voy a parar en el aspecto educativo porque nunca hemos tenido un desfinanciamiento tan grande” como entonces, aseveró Torres en una entrevista con El Destape Radio.

Sobre el desfinanciamiento, la secretaria gremial puso como ejemplo el programa Conectar Igualdad que tenía que ver “no solo con entregar una computadora” sino también “con la formación docente y la conectividad” y que “si no se hubiese desfinanciado, cortado y vaciado” en la “era Vidal-Macri” la “pandemia nos hubiese encontrado en muchísimas mejores condiciones”.

En relación con la revisión de la paritaria docente y la propuesta del 45,5 por ciento hecha por el gobierno provincial confirmó: “Se ha aceptado esta propuesta por parte de todo el Frente de Unidad Docente”.

Clases presenciales

Con respecto a la intensificación de la presencialidad anunciada por el Gobierno nacional y el Consejo Federal de Educación, indicó: “Hay una presencialidad que avanza en todos los sectores de la sociedad y en la provincia de Buenos Aires siempre hubo un protocolo, un plan jurisdiccional trabajado y discutido con el Ministerio de Salud y la Dirección General de Escuelas”.

Y enfatizó que si bien “todavía no se ha presentado cuál va a ser la resultante del protocolo y las modificaciones en la provincia de Buenos Aires”, aclaró que seguirán manteniendo las distancias sabiendo que “va a haber una disminución de 1,50 (metro) a 90 centímetros y hasta ahí nos paramos”.