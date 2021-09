Para Teresa García, el resultado del domingo es reversible

Pidió apelar a la memoria de los años del macrismo porque "ese modelo no murió y está en la cabeza de muchos dirigentes de la oposición".

La ministra de Gobierno bonaerense y candidata a senadora provincial, Teresa García, consideró hoy que el resultado de las primarias, obligatorias, abiertas y simultáneas (PASO) del domingo pasado es “reversible” para el Frente de Todos, de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

“Son apenas cuatro puntos. Hubo muchas personas que no fueron a votar. El resultado es reversible”, planteó la funcionaria en declaraciones a FM Futurock, en relación al 37,99 por ciento de los votos que obtuvo Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, contra el 33,64% que cosechó el Frente de Todos,

Para García, “fue un voto complejo en una campaña compleja en el medio de una pandemia con un bolsillo golpeado” y destacó que el peronismo llegó “para gobernar después de cuatro años terribles” y se encontró “de frente con esta enfermedad”. Y sostuvo que “costó mucho generar una expectativa futura” y puso de relieve que la pandemia de coronavirus “quebró las economías del mundo, no solo la de nuestro país”.

A la vez, la ministra de Gobierno bonaerense indicó que “hay que apelar a la memoria de cuatro años de macrismo”, apuntó que “ese modelo no murió y está en la cabeza de muchos dirigentes de la oposición”. “Yo no soy de las que dicen ‘ay, pero Macri’ o ‘ay pero Vidal’. Pero (el ex ministro de Economía, Hernán) Lacunza dejó un presupuesto que era de ajuste y para pagar la deuda. Esa fue la provincia que heredó Axel Kicillof”, agregó.

García remarcó que “el peronismo en el Gobierno podrá tener muchas debilidades pero una de sus virtudes es que sabe escuchar el resultado de las urnas”. “Vamos a tener modificaciones en el resultado de noviembre pero si aun así no fuera, el peronismo estuvo muchas veces en minoría y sin embargo tuvimos la capacidad de buscar los acuerdos y leyes importantísimas”, concluyó.