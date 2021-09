The Beetles en el Teatro Maipú de Banfield

La banda tributo a The Beatles se presenta el sábado en el teatro Maipú de Banfield.

THE BEETLES se presentará el sábado en el Teatro Maipú de Banfield. El grupo tributo a The Beatles recrea un show en vivo como los hacían los Fab Four.

La cita es el 25 de septiembre, a las 21, en el teatro ubicado en Maipú 380 de Banfield. Las entradas están a la venta, tienen un costo de 900 pesos y pueden comprarse por Alternativa Teatral en el teatro (la boletería funciona de martes a sábado, de 10 a 20; domingo y lunes, de 16 a 20. El teléfono es 4202-0843).

La banda tributo a The Beatles recorrió un largo camino para llegar hasta acá y prometen un show mágico, con viaje en el tiempo incluído.

” Para poder proporcionar todo eso THE BEETLES fue comprando de coleccionistas privados los mismos instrumentos de marca y modelo que The Beatles usaba en sus shows, después de mucho esfuerzo colectivo logró adquirir los famosos amplificadores vox, como también la réplica de vestuarios de los Fab Four”, explican.

La banda estuvo radicada en Brasil, donde lleva realizados más de 800 shows, y en Paraguay. “Ya es hora de traer ´El espíritu de The Beatles´ a nuestra tierra”, señalan.