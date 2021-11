“El mensaje no fue sólo para el oficialismo”, advirtió García

La senadora bonaerense electa por el Frente de Todos (FdT) María Teresa García dijo que “el mensaje” que dio la sociedad en las elecciones legislativas realizadas ayer “no fue sólo para el oficialismo” ya que “sino la oposición hubiera ganado por escándalo” y eso, remarcó, “no sucedió”.

La ex ministra de Gobierno provincial destacó la recuperación del oficialismo e indicó que “haber tenido este repunte en la elección es auspicioso para poder seguir de cara al 2023 desde la gestión consolidando un modelo diferente”. “El mensaje no es sólo para el oficialismo el que dio la sociedad, sino la oposición hubiera ganado por escándalo en esta elección y no sucedió”, señaló García en declaraciones formuladas a El Destape Radio.

Asimismo, indicó que “esta elección era importante como toda elección de medio término, porque refrendaba la gestión de gobierno; pero esta era mucho más importante porque tener el acompañamiento del electorado en la acción de gobierno implica poder gobernar con más tranquilidad de aquí al 2023”. En ese marco, subrayó que “la elección importante es la de 2023, que es la que va a poner en discusión el modelo de país”.

La senadora bonaerense electa dijo que la de ayer “fue una elección paradigmática, ya que todos decían que la diferencia se iba a profundizar”, y destacó la “labor extraordinaria” de los intendentes, sobre todo los de la primera, la séptima y la cuarta sección. “El esfuerzo de los intendentes, el gobernador, todos nosotros en tratar de leer lo que había pasado en las PASO, esta recuperación que hemos tenido hay que valorarla mucho, nos permite tener más aliviada la gestión”, subrayó.

Sobre la oposición, García opinó que “va a seguir insistiendo en esta postura de agravio institucional permanente, porque una cosa es ser oposición y mostrar las falencias y dar debate para corregirlas, y otra es ser oposición y tirar cascotes todo el tiempo independientemente del trema que se trate”. No obstante, señaló que “el peronismo es un lugar de diálogo aunque haya discusión, de convocatoria”, y dijo que “la oposición va a tener que entender que también va a tener que tener ese espacio y que hay cosas que no se discuten”.

En ese sentido, destacó: “Ayer el presidente Alberto Fernández hizo una convocatoria y esperemos que la oposición lo escuche”.