Quirós pidió “liberar” los autotest de coronavirus

En abril del año pasado, los test se podían conseguir en farmacias, pero rápidamente hubo una reacción: el gobierno de la provincia de Buenos Aires prohibió su venta para uso domiciliario. Hoy, el gobierno nacional aspira a que se puedan comercializar para evitar el colapso de los centros de testeo. Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, pidió “liberarlos” para que sean utilizados por aquellos que no tienen síntomas.

“Es muy importante liberar los autotest, no es la solución de la pandemia pero es un instrumento más”, dijo Quirós al participar de la presentación de nuevos vehículos para el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Y pidió que quienes no tienen síntomas de Covid-19 “vayan a los centros masivos donde acceden con turno y la cola es rápida o a los Detectar”. “Hay que evitar lo más posible las unidades febriles (UFU) y dejarlas para personas con síntomas”, planteó.

El titular de la cartera sanitaria porteña coincidió en que “hay que seguir ampliando la oferta de la capacidad de testeo, que es una herramienta importante en la gestión de la pandemia”. “La ciudad de Buenos Aires realiza un promedio de 50 mil test por día, lo que representa entre el 30 y 40 por ciento de todos los test que se hacen en Argentina mientras que nuestra población es el 7% del total nacional”, añadió Quirós.

En la ciudad de Buenos Aires funcionan 8 centros de testeo masivo (La Rural Vehicular, La Rural Peatonal, La Rural Peatonal Sarmiento, Parque los Andes, Parque Chacabuco, Villa Devoto, Costa Salguero Vehicular y Parque Roca) destinados a personas que no presentan síntomas compatibles con la enfermedad pero necesitan realizarse el test de manera preventiva. A estos centros hay que ir con turno previo que se solicita en la página del Gobierno de la Ciudad.

También pueden asistir a cualquiera de los 22 dispositivos DetectAR sin necesidad de solicitar un turno previo. Las personas que presentan síntomas compatibles con la enfermedad —fiebre, tos, dolor de garganta— deben dirigirse de manera inmediata a la UFU más cercana a su domicilio.

Los test se pusieron a la venta en abril del año pasado en la provincia de Buenos Aires, pero el gobierno prohibió luego su venta, considerando que “todos los test para Covid-19 que se encuentran disponibles son de uso profesional exclusivo y deben realizarse en condiciones e instalaciones adecuadas, por ello son de venta exclusiva a laboratorios de análisis clínicos”. En los últimos días, Carla Vizzotti afirmó que “habrá más novedades sobre el autotest” porque “la Argentina está capacitada” para utilizar esa herramienta. La Anmat evalúa la información que presentaron tres laboratorios para comercializar esos métodos de diagnóstico.