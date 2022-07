Caso Villa: Salieron a la luz nuevos audios que lo complican

La situación del jugador de Boca Juniors Sebastián Villa, acusado de abuso sexual y violencia de género, se complica aun más, ya que en las últimas horas se conocieron nuevos audios donde se escucha que el colombiano busca hacer un trato para que la mujer no lo denuncie ante la Justicia.

Se conoció una grabación de voz realizada a escondidas por la denunciante, Tamara Doldán, durante un encuentro con el futbolista el 28 de junio, dos días después de los presuntos hechos, en un restaurante de Puerto Madero. En dichos audios, Villa busca hacer un trato para que la mujer no presente la denuncia.

En las grabaciones se escucha que el futbolista le dice a Doldán: “Supestamente cerramos. ¿Hicimos un trato, no?. Y luego agrega: “Usted es una mujer de palabra, ¿no? Yo soy hombre de palabra, haciendo referencia a un posible acuerdo para que los hechos no salgan a la luz y no se concrete la denuncia.

Durante el video, que dura 58 segundos, no se ve ni al jugador ni a la denunciante, pero se escucha que el acusado le pregunta a la joven denunciante: “Cerramos el trato… Ya no vamos a tener que hablar más de esas cosas. ¿Es así o no es así?”.

La grabación fue puesta a disposición de la Justicia para que sea investigada dentro de la causa.

Días atrás, el delantero declaró por primera vez ante la fiscal que lleva adelante el caso, Vanesa González, en Esteban Echeverría y dijo ser “inocente”. “Soy una persona tranquila. Nunca abusaría de una mujer, porque yo vengo de una mujer la cual está sufriendo mucho todas estas cosas que están pasando, estas cosas que se dicen de mí“, declaró. Además, remarcó que todas las relaciones sexuales que tuvo con la joven fueron “consentidas” por ambos.

Un días después de su declaración, Villa presentó un escrito contra Doldán acusándola de falso testimonio y solicitó que sea aceptado como particular damnificado en la causa que se lo investiga por abuso sexual y violencia de género.