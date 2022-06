Habló la denunciante de Sebastián Villa: “Pensé que me iba a matar o que me iba a lastimar más todavía”

La mujer que denunció al jugador de futbol Sebastián Villa por abuso sexual y violencia de género, Tamara Doldán, habló por primera vez con la prensa y lamentó: “Esa noche fue terrible, me hirió en todos los sentidos”.

En su primera aparición pública, la víctima ratificó en varias entrevistas de televisión la denuncia que presentó contra el jugador el mes pasado, según la cual el futbolista abusó sexualmente de ella y la golpeó durante noche del 26 de junio del 2021.

“Esa noche fue terrible, me hirió en todos los sentidos”, manifestó la joven y agregó que “fue la peor noche de mi vida. Me arruinó la vida”.

La joven denunció que el jugador la golpeó y abusó sexualmente de ella, en la noche del 26 de junio. Según la denunciante, la situación empeoró cuando ya estaba desvestida: “Sentí miedo porque no sabía qué me iba hacer”, y agrego: “Pensé que me iba a matar o que me iba a lastimar más todavía”.

“Es duro decir que la persona con la que estás te violó”, sostuvo al relatar que al día siguiente tuvo que ir al hospital por los dolores que sentía. Según contó, la médica le dijo que “sea tu pareja o no, esto es un abuso, es una violación, vos estás golpeada”. Las médicas dijeron ante la justicia no recordar la consulta pero reconocieron su firma en la orden de estudios.

Finalmente, Tamara apuntó contra Boca Juniors y dijo: “Lo único que le pido a Boca, y a todos, es un poco de empatía y de respeto. Todos tenemos el principio de inocencia, es verdad, ¿pero un poco de empatía no se puede? No entiendo, ¿por qué lo tienen que inflar tanto?”.

Cabe recordar, que días atrás el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazó el pedido de detención que había solicitado la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría.