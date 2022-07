Conociendo Rusia celebra la amistad

Llegó julio y lo hizo con amigos. Por eso, Conociendo Rusia aprovecha para festejar durante todo el mes.

La tradición amiguera en la música viene de hace mucho. La instalaron Lennon y McCartney con “With a little help from my friends”, la confirmó Roberto Carlos y ahora es momento de “El Ruso” para darle su impronta.



La cuádruple nominación a los premios Gardel y la edición en vinilo de “La dirección” no son las únicas razones para festejar.

Hasta el 20 de julio hay tiempo para anotarse en el concurso “Un picadito con el Ruso”, en el que pueden participar junto a su grupo de amigos por un partido de fútbol mixto contra Mateo y su equipo en la cancha de Atlanta. Podrán participar todos los que tengan su entrada para el show del 5 de noviembre en el Movistar Arena.

En las redes sociales de la banda está toda la información.

“Los amigos” – CONOCIENDO RUSIA

A pesar de que desde “Loco en el desierto”, pasando por “Cosas para decirte” de “Cabildo y Juramento”, la música de Conociendo Rusia está atravesada por la presencia de sus amistades. Con su último material de estudio, “La dirección”, afirma que los amigos son una fuente de inspiración tan poderosa como el amor.

Es más, el álbum entero está dedicado a sus amigos y, valga la redundancia, una de las canciones que lo integran se titula “Los amigos”. El estribillo dice así: “Si vos te tirás, yo voy a saltar. Ya sé que vos harías lo mismo”.



Según “El Ruso”, “esta canción representa mucho la energía del disco que está muy influenciada por los amigos. Quise en esta canción transmitir la alegría que me genera compartir la vida con mis amigos.”