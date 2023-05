La OMS declaró el fin de la pandemia de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la pandemia de coronavirus, que había sido anunciada en marzo de 2020. Declaró, entonces, el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional.

Ayer, el Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y recomendó a Tedros Adhanom Ghebreyesus que declarara el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional. Y esta recomendación fue aceptada.

“Por lo tanto, es con gran esperanza que declaro que COVID19 ha terminado como una emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, eso no significa que COVID-19 haya terminado como una amenaza para la salud mundial”, aclaró. “La semana pasada, el COVID19 cobró una vida cada tres minutos, y esas son solo las muertes que conocemos”, apuntó.

.@WHO media briefing on #COVID19 and global health issues https://t.co/G1tvBKzT5a