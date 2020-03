La OMS declaró que el coronavirus es una pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles al Covid-19 como una pandemia, informó el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en la ciudad suiza de Ginebra.

“Hemos evaluado que el Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia”, aseguró Tedros, y agregó que “describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer”.

“Incluso los países que tienen transmisión comunitaria o grupos grandes de casos pueden revertir la situación del coronavirus. Varios países han demostrando que el virus se puede contener y controlar”, señaló.

De todos modos, manifestó: “Estamos muy preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad, como por los alarmantes niveles de inacción”. Precisó que “algunos países tienen problemas por falta de capacidad, otros por falta de recursos y algunos países tienen problemas por falta de determinación”.