Sergio Massa en Lomas de Zamora: “Voy a dejar cada gota de sudor para garantizar el triunfo”

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, brindó su primer discurso de campaña en el microestadio del Parque Eva Perón en Lomas de Zamora, donde se mostró junto al gobernador Axel Kicillof y a los cabezas de lista de diputados y el senado en Buenos Aires, Máximo Kirchner y Eduardo de Pedro.

Tras participar de un acto en Aeroparque junto a la vicepresidente Cristina Kirchner, el postulante oficialista al Poder Ejecutivo fue a Lomas de Zamora al lanzamiento de la campaña por la intendencia de Federico Otermín, el elegido de Martín Insaurralde para competir por su sucesión.

Sin la presencia de su compañero de fórmula, el jefe de Gabinete Agustín Rossi, Massa, tras agradecer al municipio de Lomas de Zamora por la recepción calificó a De Pedro como “uno de los arquitectos más importantes” de UxP, y calificó a Kicillof como “un pequeño gigante” que “sin importar los problemas que tiene que enfrentar lleva adelante la gobernación”.

“Quiero decirles que Argentina tuvo momentos muy complicados en estos últimos cuatro años”, dijo y enumeró: “El país arrancó en el 2019 condicionada en su crecimiento y desarrollo por el acuerdo con el FMI que Macri le dejó como un ancla. Pero atrás de ese ancla, apareció la pandemia e hizo caer el PBI. Nos encerró en casa y transformó la realidad de la gente. Detrás vino la guerra con precios relativos internacionales que influyen en los números del país y nos volvieron a generar un ancla adicional. Y como si fuera poco, vino la sequía. Y acá estamos. No nos vamos a vencer ni esos ni ningún problema porque estamos dispuestos a enfrentarlos”.

“Creemos en el amor frente a aquellos que creen en la división y la violencia. Creemos en el desarrollo y progreso. Sé que hay muchos que están enojados con la política, con las frustraciones constantes, con los fracasos, con la plata que no alcanza y los problemas de inseguridad. Esto nosotros nos obliga a más”, admitió.

Asimismo, Massa sostuvo: “Pero es cierto que hay dos modelos de país que se reducen en la idea de saber si la Argentina tiene distribución del ingreso o no tiene, si tiene inversión pública o no, si tiene soberanía o es dependiente. Pero somos más los argentinos que creemos que el desarrollo debe ser igualitario y no decidido por cuatro dueños”.

“Con orgullo y valentía, sabiendo que nos toca una dificíl, voy a dejar cada gota de sudor para garantizar el triunfo en la Argentina”, cerró.

El kirchnerismo reunido en Lomas de Zamora

Antes de la presencia de Massa en el escenario hubo desfile del kirchnerismo de paladar negro. Tras la presentación de la lista de UxP en Lomas de Zamora, el precandidato a senador y ministro del Interior, Eduardo de Pedro puso de relieve que su fuerza tiene la “responsabilidad histórica de tomar los mejores ejemplos”.

Arengando a la militancia, enfatizó: “Vamos a caminar barrio por barrio y a demostrar, de una vez por todas, que en Argentina se puede vivir feliz y dignamente para siempre”.

Por su parte, el presidente del PJ bonaerense y precandidato a primer diputado, Máximo Kirchner, puso de relieve: “Me llena de fuerza verlos y habla de la resistencia de nuestro pueblo. Gracias por estar hoy a pesar de todo lo que nos falta hacer”, dijo Máximo a la militancia.

A su vez, sostuvo: “Es importante que un gobernador y un presidente hayan sido intendentes antes. Eso puede garantizar tener un conocimiento de saber lo que pasa en una gestión, de las dificultades que hay”.

Y señaló, sobre Cristina Kirchner: “Pero quiero recordarles que tuvimos una presidenta que, sin ser intendente y gobernadora, rompió el molde. Todo sirve”.

En una alusión al calificativo de fullero con el que su madre ironizó ante Massa sostuvo: “Hay muchos dirigentes que juegan al truco y se sientan a mentir. Con Martín (Insaurralde) nos decimos todo en la cara. No hay que jugar al truco, hay que exponer lo que uno realmente piensa”, manifestó.

En tanto el gobernador bonaerense, Axel Kicillof se preguntó: “¿Para qué está Unión por la Patria? Para mejorarle las condiciones de vida al pueblo de la provincia y al pueblo argentino”, se respondió.

“Estamos frente a un enorme desafío. Hoy la escuchamos a Cristina hablar sobre cómo se formó la lista. Somos simplemente el peronismo y el campo popular no solo para resistir el ajuste, para seguir ampliando los derechos y generando justicia social”, remarcó el exministro de Economía que va por la reelección junto a Verónica Magario.

La palabra de los lomenses

Al inicio del acto, el jefe de Gabinete de Ministros bonaerense y precandidato a primer concejal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, recordó sus inicios en la política en 2003: “Hoy que se cumplen 20 años, los invito a construir 20 años más en Lomas para proyectar desde Lomas a la Provincia con Axel (Kicillof) y Verónica (Magario) y a la Nación con Sergio Massa”.

Y le agradeció en particular al ministro de Economía por haberlo ayudado en sus “primeros pasos” y agregó: “Prometo que vamos a trabajar para que seas presidente de la Argentina”.

Agradeció también a Máximo Kirchner “el enorme esfuerzo en estos cuatro años para que esta coalición no se resquebrajara y este más fuerte que nunca”.

En el mismo sentido, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y precandidato a intendente de Lomas de Zamora por UxP, Federico Otermin, prometió que tanto él como la militancia se van “a romper el alma todos los días trabajando para continuar el camino y estar a la altura” de lo iniciado por el exintendente Insaurralde y en referencia a Massa subrayó la importancia de que “alguien que fue intendente pueda ser presidente” para estar en el día a día con los vecinos.