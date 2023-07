Kicillof entregó 100 mil computadoras en la Provincia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la entrega de computadoras a estudiantes del nivel secundario de Malvinas Argentinas. Marcó la diferencia entre su gestión y la de María Eugenia Vidal, que “dejó de entregar computadoras”, y convocó a los jóvenes a que “nos les llenen la cabeza con el discurso de que no sirve el Estado”.

“Cada uno se va de acá con más oportunidades para su futuro. Ese es el objetivo. La compu va a ser de ustedes pero no sólo entregamos acá, en Malvinas Argentinas, sino que en los 135 distritos tenemos 168 mil estudiantes. Estamos entregando la computadora número 100 mil que entregamos en la provincia de Buenos Aires“, remarcó el gobernador que irá por un nuevo mandato.

Detalló que “el programa Conectar Igualdad se creó en el año 2010, se distribuyeron computadoras hasta 2015” pero cuando “cambió el gobierno, el de (Mauricio) Macri y de Vidal en la Provincia, el día que asumieron interrumpieron el programa y no se repartió ni una computadora más”, cuestión que calificó como “una decisión política”.

“No todo es lo mismo porque se toman decisiones distintas. Dijeron que no iban a distribuir más computadoras por una cuestión presupuestaria, para usar la plata en otra cosa. Los habían votado, tenían derecho a usar los recursos del Estado en lo que pensaban que era mejor. La excusa que usaron fue que había escuelas que no tenían internet, lo cual era cierto. La computadora sirve igual para aprender y usar en la casa. Si te molestaba que no hubiera internet, ¿no convenía ponerle internet a las escuelas?”, reflexionó.

En este marco, precisó que “el mercado no está funcionando bien”. “Es una necesidad de pibes y pibas, muchos pasaron la pandemia sin computadora. Como nosotros creemos que tener una computadora mejora, creemos que es un derecho. No es algo que les regalan, es algo que tiene que ver con lo que creemos nosotros”, completó.

“Estamos a un mes de las elecciones, hay mucha discusión, insulto, odio”, sostuvo, pero marcó los dos modelos en pugna. “Están los que te sacan la computadora y los que te la devuelven, están los que invierten y los que achican las escuelas”, señaló.

Retomó la información brindada durante la ceremonia respecto a los deseos de estudiar de una universidad de aquellos chicos que recibieron la computadora y precisó que “el mercado tiene una solución, están las privadas o las que quedan lejos, el que tiene plata, va”. “Si la universidad es arancelada y queda lejos, no podés ir. Para que haya libertad, primero tiene que haber igualdad de oportunidades. Es mentira que hay demasiadas universidades, tiene que haber más porque con educación y formación, cada uno puede tener un futuro mejor”, sentenció.

Destacó, además, que hay 168 nuevas escuelas y tantas otras han sido refaccionadas. También mencionó el programa que propone viajes de egresados gratuitos. “El viaje de fin de curso es algo que en la Provincia hacía solamente un pibe de cada cuatro. Tres de cada cuatro despedían el micro y veían como se iban sus compañeros”, reflexionó. “Este viaje es un reconocimiento al esfuerzo que ustedes hicieron para terminar el secundario”, apuntó.

“Tienen derecho a estudiar, a laburar y a divertirse. Que nos les llenen la cabeza con el discurso de que no sirve el Estado. Nosotros necesitamos más y mejor educación pública”, concluyó.