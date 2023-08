Salidera bancaria en Banfield: Le robaron 500 mil pesos y acusa a la cajera del banco

Un dramático episodio de robo bajo la conocida modalidad de “salidera bancaria” afectó a una empleada de una empresa en la localidad de Banfield, en el partido de Lomas de Zamora. En pleno mediodía, en la transitada intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Monteagudo, una mujer identificada como Zulma fue víctima de un audaz atraco en el que le sustrajeron medio millón de pesos. La víctima hizo una acusación directa de Zulma contra la cajera del banco donde realizó la transacción.

Los hechos quedaron grabados por las cámaras de seguridad de una estación de servicio cercana, captando el momento en que un delincuente se abalanzó sobre la mujer y le arrebató su bolso, el cual contenía el dinero destinado a pagar una factura de luz correspondiente a la empresa en la que Zulma trabaja.

El atracador, que actuó a pie, rápidamente subió a una moto que lo estaba esperando y se alejó velozmente de la escena. Un segundo individuo manejaba la moto de escape, llevando consigo el botín.

El relato de Zulma arroja luz sobre los acontecimientos que llevaron a este robo traicionero. Según su testimonio, ella había realizado su rutinaria visita al banco para pagar una factura. En ese momento, fue atendida por una cajera a la que ya conocía por visitar mensualmente la sucursal. Sin embargo, esta vez, el procedimiento tomó un giro inusual.

“Cuando llegué allí, estacioné en la puerta. Entré y saqué número. Estaba yo sola. Me atendió una cajera a la que conozco ya que voy todos los meses allí. Le pasé la factura que tenía que pagar y el dinero. Entonces, ella me dijo que estaba mal el número de cliente en el comprobante y que no me lo podía tomar. Me pidió que fuera a buscar otra factura y vuelva al banco”, precisó la mujer.

Aunque a Zulma le pareció extraño, siguió las instrucciones y salió a buscar la factura correcta. Al regresar al banco con dos mochilas, una de ellas contenía el dinero para el pago, ocurrió lo impensado.

Fue en ese momento cuando el delincuente se aproximó, forcejeó con Zulma y se apoderó del bolso con el dinero antes de huir en la moto. Zulma sostiene que la coincidencia de estos eventos no puede ser casualidad, y considera que posiblemente la cajera pudo haber tenido algún tipo de participación en el robo.

“Yo creo que me vendieron. La sucursal de banco a la que asistí no es una sucursal común. Allí, la gente no puede retirar dinero. Es una sucursal donde solamente vas a entregarlo, pagar cuentas o pagar a empresas. No se pueden hacer operaciones bancarias en cajero automático. Entonces, para mí, no es casualidad que yo haya salido con dos bolsos y me hayan robado ahí mismo”, explicó Zulma.

La víctima también afirmó que, cuando intentó hablar con la cajera después del robo, esta se negó a atenderla y pareció evadir sus preguntas. Además, Zulma sostiene que en el breve tiempo que tardó en realizar el recorrido entre el banco y la estación de servicio, los ladrones ya sabían todo lo que estaba ocurriendo.