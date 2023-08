A seis años del femicidio de Anahí Benítez

El viernes pasado se cumplieron seis años del femicidio de Anahí Benítez. “Parece que estoy aún, pero no. La esencia de mi vida se fue con vos”, aseguró su madre, Silvia Pérez Vilor. La joven de Lomas de Zamora fue secuestrada, drogada, violada y asesinada.

Anahí tenía 16 años, le gustaba dibujar y participaba activamente de los reclamos sociales de la comunidad de estudiantes de la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENAM), institución a la que acudía. Fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo y nunca regresó.

En ese momento comenzó una búsqueda a contrareloj, que incluyó el uso de perros. El 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.

La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que, en esas condiciones, había sido abusada.

Hubo dos juicios por el femicidio: en el primero, Marcelo Villalba no estuvo en el banquillo de los acusados pero condenado a prisión perpetua en el segundo. Marcos Bazán, en tanto, fue condenado en el primer proceso y absuelto en el segundo.

Silvia, la madre de la joven, escribió un emotivo mensaje a seis años del brutal crimen que conmovió a la comunidad de Lomas de Zamora y a todo el país. “Hoy hace seis años que viví lo que nadie se merece. Que vos sufriste lo impensado, lo atroz, lo incomprensible“, comienza el texto publicado en redes sociales.

“Hace seis años que se detuvo el tiempo y se apagó la luz en mi vida. Veo transcurrir las cosas desde otro lugar. Yo ya no estoy aquí. Ya no formo parte de eso que llaman vivir. Parece que estoy aún, pero no. La esencia de mi vida se fue con vos. Soy una caricatura grotesca de lo que era cuando estabas conmigo”, expresa.

Advierte, además, que “tampoco hubo justicia, pero eso es secundario. Nunca podría haber justicia sin vos”.

“A pesar de todo este títere mal hecho que soy sigue luchando. Porque no quisiera que alguien más sienta este dolor. No quiero que más personas sufran en manos de asesinos sin sur y sin norte. A los que todo les da igual. Algún día van a enterarse que no todo da lo mismo. Pero eso tampoco me importa. Sólo me nace pedirles a todos, sobre todo los chicos que se cuiden. Nadie va a preocuparse si no hay justicia. Yo, en los dos juicios estuve sola. Ninguna organización me acompañó. Lo demás son palabras que se lleva el viento, a ninguna parte. Y me nace algo más. Decirte que te amé, te amo y siempre te voy a amar”, concluye el mensaje.

La Comisión Anahí Benítez convocó a movilizar en la plaza Grigera de Lomas de Zamora el sábado pasado en reclamo de “verdad, justicia y transparencia”.

“A 6 años, seguimos sin saber qué carajo hicieron con nuestra compañera, y exigimos más fuerte que nunca una investigación real que se meta con los poderes que se tenga que meter para saber la verdad. Justicia para Anahí tendremos el día que conozcamos a todos los autores materiales, políticos, y a quienes encubrieron y entorpecieron la investigación. No descansaremos hasta saber la verdad”, advierten.