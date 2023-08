¿De qué murió Morena?, la nena de 11 asesinada en Lanús

El director del Hospital Evita, el nosocomio al cual fue trasladada Morena Domínguez tras ser víctima de un asalto cometido por motochorros en Villa Diamante, Lanús, afirmó que la nena de 11 años llegó al centro de salud “inconsciente, con muchas heridas y en condiciones críticas”, a la vez que aseguró que falleció como consecuencia de un “traumatismo craneoencefálico grave”.

“Llegó en condiciones críticas a las 8.30 a nuestro hospital provincial, derivada a través del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), y a partir de eso se generó una reanimación cardiopulmonar avanzada, teniendo buena respuesta en los primeros minutos. Eso nos permitió llevarla a la terapia intensiva pediátrica con la que también contamos aquí en nuestro hospital y a las 9.30 finalmente fallece”, explicó el director del hospital, Javier Maroni.

Maroni señaló que Morena contaba “con muchas heridas“, mientras que sugirió que la potencial causa de su muerte derivó a partir de un “traumatismo craneoencefálico”.

“Ella llegó inconsciente con un mínimo latido cardíaco producto de la reanimación que se le venía haciendo en la ambulancia y en la escuela. Tenemos entendido que ahí había dos enfermeras, que eran mamás de otros alumnos, quienes habían iniciado la reanimación“, detalló.

A su vez, el director delEvita indicó que el cuerpo de la niña fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente y que la familia de Morena “fue contenida rápidamente por un equipo de psicólogos y trabajadores sociales”.

Por otra parte, Maroni indicó que no sabe en qué momento se originó el llamado al SAME y consideró que es difícil determinar si la ambulancia tardó o no en llegar al lugar: “Nuestro distrito de Lanús trabaja con dos ambulancias; una que depende de la provincia que es la que está en el hospital y se hace cargo de lo que son los traslados intrahospitalarios y la otra la que depende del municipio que es la que se hace cargo de los traumas en la vía pública, es decir allí depende de la ambulancia municipal, nosotros no sabemos a qué hora lo llamaron por lo tanto no podemos establecer si tardaron o no tardaron”, añadió.