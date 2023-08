Doble discurso: una comedia romántica y política para ver en casa

En detalle Una sátira política que llega en un momento justo a una Argentina sumergida en una campaña electoral. Dirección – 6.0 Guión – 5.0 Fotografía e iluminación – 7.0 Actuación – 7.0 Diseño de sonido – 7.0 Lo mejor Empieza con un planteo dinámico, con diálogos rápidos y ácidos que logran arrebatarle una risa al espectador Para mejorar La potencia y el dinamismo que se presenta al principio, se va diluyendo a medida que avanza la trama

En plena época de elecciones y tras una corta pasada por las salas de cine, llega Doble discurso a la plataforma Amazon Prime Video, escrita y dirigida por Hernán Guerschuny, que sigue los pasos de El Griego (Diego Peretti), un asesor de imagen de políticos ya retirado y tapado de deudas, a quien convencen de volver para una última campaña: la de Ricardo Prat (Rafael Ferro), un candidato liberal a quien debe ayudar a lidiar con Camila Hewell (Julieta Cardinali), una periodista que busca exponer su corrupción.

El Griego supo ser uno de los mejores asesores de imagen de políticos, y se jacta de jamás haber perdido una campaña. Pero tanto eso como su profesión de docente en la Universidad de Buenos Aires, forman parte de su pasado. Hoy en día El Griego es padre de un niño, está separado y el único diálogo que mantiene con su ex, es cuando ella le reclama por mensaje que no pagó la obra social del nene durante tres meses. Porque además de ser un empedernido coleccionista de estampillas, está tapado de deudas que no quiere asumir.

Un día, por fortuna o mala suerte, El Griego recibe una oferta que no puede rechazar: las dos estampillas que le faltan a su colección y no logra conseguir por ningún medio, y un sobre con dinero cada semana que asegure solucionar su situación económica. Sólo a cambio de que vuelva a su antigua actividad, para una última campaña.

Resulta que tras la muerte imprevista del presidente en ejercicio (Luis Margani) durante una entrevista para un diario, se desata una interna por dirimir quién lo va a suceder en el cargo, y el que encabeza las encuestas, es Ricardo Prat, un ex medallista olímpico y mujeriego que forma parte del conservador Partido por la Libertad Ciudadana, y representa para la sociedad una cara nueva, una propuesta distinta que escapa de los nombres comunes que se escuchan reiteradamente en la clase política dominada por la corrupción. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.

Pero más allá de su éxito en las encuestas, a Prat se le avecina una tormenta que quieren prevenir: la incisiva periodista Camila Hewell ha dejado entrever en sus redes sociales su interés por colocar a Prat en el centro de la conversación , y sacar a la luz sus operaciones turbias y su estrecha relación con empresarios que fomentan la megaminería y demás actividades nocivas para ciertas poblaciones. Entonces, la tarea de El Griego, es mantener limpia la imagen de Prat, y asesorar al poco agraciado candidato para lidiar con la periodista, y salir airoso de sus acusaciones, en pos de convertirse en el próximo presidente de la Nación.

Durante toda la película, El Griego pone en acción sus métodos de manipulación y artimañas más creativas para convertir a Ricardo Prat en un candidato carismático, humano, y capaz de seducir a la periodista que lo quiere ver caer, a quien nuestro protagonista conoce de su pasado en la Universidad. Tan comprometido con la tarea de no perder una campaña, que hasta se pone en la piel de Prat y se hace pasar por él, dotanto al candidato de una labia y un carisma del que sin dudas carece.

La película escrita y dirigida por Hernán Guerschuny, llega a la pantalla en un momento justo. En plenas elecciones presidenciales en Argentina y construyendo una sátira política, es una opción más que interesante para repensar algunos rasgos de la política nacional y de los candidatos que se presentan. Doble discurso empieza con un planteo dinámico, con diálogos rápidos y ácidos (generalmente en boca del protagonista, interpretado por Peretti) que logran arrebatarle una risa al espectador con mucha facilidad.

Pero la potencia y el dinamismo que se presenta al principio, se va diluyendo a medida que avanza la trama y comienza a parecer que no se sabe muy bien hacia dónde intenta ir la película. Un poco con las acciones, pero sobre todo con el discurso. Resulta casi una ironía que una obra cuyo nombre es doble discurso, carezca de uno. Pero tampoco es una novedad, casi que viene siendo la norma, sobre todo en producciones nacionales, la carencia de posiciones firmes, de mensajes fuertes y de discursos marcados, y cierta tendencia a la permanencia de lo banal y lo licuado. Esto, sin dudas, hace que una película que podría haber sido un éxito, por contar con un gran elenco y una historia interesante, carezca de fuerza para crecer y se quede en medias tintas.

Doble discurso no decide qué quiere ser, si una sátira política o una comedia romántica, y esto resulta un problema enorme de identidad cinematográfica, porque no termina siendo ninguna de las dos.