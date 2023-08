Gremios docentes piden “justicia completa” por Sandra y Rubén

Gremios docentes de la provincia de Buenos Aires reiteraron hoy el pedido de “justicia completa” y que sean juzgados los responsables políticos de la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar de una escuela primaria de Moreno que fallecieron en 2018 como consecuencia de una explosión de gas dentro del edificio.

Así se pronunciaron durante una conferencia de prensa realizada esta mañana por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), luego de que iniciara ayer el juicio en el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes.

“El abandono, la desidia y el desprecio por la educación política es igual a muerte y esto tiene que servir para que toda la clase política entienda que esto no puede ocurrir nunca más”, aseveró en la conferencia Ezequiel Majul, vicepresidente de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB). “Estas muertes podrían haberse evitado porque la Provincia de Buenos Aires, en ese momento a cargo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, estaba completamente informada de cuál era la situación de infraestructura de la provincia, se lo informamos dos meses antes en un ‘Carpetazo provincial'”, agregó el dirigente.

COMENZÓ EL JUICIO EN MERCEDES



¡EXIGIMOS JUSTICIA POR SANDRA Y RUBÉN Y CONDENA A TODXS LXS RESPONSABLES!



Mirá el video 👇🏼

En la información que contenían esos “Carpetazos Educativos” se encontraba la referida a la situación edilicia de la Escuela Primaria N°49 “Nicolás Avellaneda” de Moreno, en la que el 2 de agosto de 2018 a las 8.06 una pérdida de gas produjo una explosión que le costó la vida a la vicedirectora y al auxiliar, en momentos en que estaban preparando el desayuno para los alumnos que tenían que ingresar 25 minutos después.

“Cinco años pasaron desde aquel 2018 en que murieron Sandra y Rubén y que podría haber sido una tragedia muchísimo mayor porque por pocos minutos esa escuela podría haber volado en el aire con cientos de alumnos y alumnas”, expresaron desde Suteba, quienes pidieron “Justicia completa por Sandra y Rubén”.

Por el hecho están acusados el gasista Cristian Ricobene, imputado de “homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública”, el interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian por “incumplimiento de los deberes del funcionario público”.

“En este juicio sin embargo tenemos varios personajes que están ausentes y que todavía no van a dar explicaciones, y esos ausentes son los responsables políticos de esta tragedia”, apuntó Majul, en referencia al exdirector provincial de consejos escolares Marcelo Di Mario; el exdirector general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires Gabriel Sánchez Zinny; la exgobernadora María Eugenia Vidal y el exministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro.

“Teníamos un gobierno que no escuchaba los pedidos de este frente gremial, que nos manifestábamos permanentemente denunciando situaciones como estas, en las que no se hacían cargo de las infraestructuras”, dijo por su parte Ariel Guede, del Sindicato Docente de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional (AMET). “Lamentablemente pasó lo que no tendría que haber ocurrido y que no queremos que suceda más”, agregó.

De la conferencia participaron también dirigentes de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).